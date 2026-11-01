قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تحتفي بشهر الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات تحت شعار «20 عاماً على بناء واستدامة السلام»
طالب بـ «زراعة بني سويف» يحصد المركز الثاني بمسابقة الابتكار وريادة الأعمال Lavender Life على مستوى الجامعات
الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. طقس خريفي متقلب يضرب مصر وتحذيرات من برودة الليل
للروح الرياضية.. رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عاماً جائزة خاصة
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

 ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أنه تم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و942 شاحنة، و83 سيارة بمواني الهيئة، إلى جانب وصول وسفر 1400 راكب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الأحد / - أن إجمالي عدد تحركات السفن بموانئها بلغ 14 سفينة (وصول وسفر)، مشيرة إلى أن حركة الواردات شملت 7 سفن، و6 آلاف طن بضائع، و445 شاحنة، و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 سفن، و10 آلاف طن بضائع، و497 شاحنة، و23 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن هي: (ALCUDIA EXPRESS، دليلة، الحرية، والحرية 2)، بينما غادرت أربع سفن أخرى وهي: (POSEIDON EXPRESS، PAN LILI، BRIDGE، وأمل)، كما شهد الميناء خلال الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول حاويات الترانزيت، حيث سجل الإجمالي الكلي 1074 حاوية، شملت 675 حاوية مفرغة و399 حاوية مشحونة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 4400 طن بضائع و254 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية قامت بها ثلاث سفن هي: (الحسين، سينا، وآيلة).

هيئة مواني البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة ميناء سفاجا ميناء نويبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

شوبير

زيارة هاني أبوريدة إلى تركيا تثير التساؤلات .. «شوبير»: ماذا يحدث بين محمد صلاح ومنتخب مصر؟

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلاميَّة يلتقي رئيس جامعة بني سويف لبحث سُبُل تعزيز التعاون في مجال التوعية الدينيَّة والفكريَّة

أمين البحوث الإسلاميَّة ورئيس جامعة بني سويف يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي الديني والفكري

المركز الإسلامي بالأمازون يختتم ندوة «الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين

المركز الإسلامي بالأمازون يختتم ندوة «الإسلام دين هداية ورحمة للعالمين»

الدعاء

دعاء بداية نوفمبر.. اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدرا ولا يصعب لنا فيه أمرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد