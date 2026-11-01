تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أنه تم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و942 شاحنة، و83 سيارة بمواني الهيئة، إلى جانب وصول وسفر 1400 راكب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الأحد / - أن إجمالي عدد تحركات السفن بموانئها بلغ 14 سفينة (وصول وسفر)، مشيرة إلى أن حركة الواردات شملت 7 سفن، و6 آلاف طن بضائع، و445 شاحنة، و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 سفن، و10 آلاف طن بضائع، و497 شاحنة، و23 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن هي: (ALCUDIA EXPRESS، دليلة، الحرية، والحرية 2)، بينما غادرت أربع سفن أخرى وهي: (POSEIDON EXPRESS، PAN LILI، BRIDGE، وأمل)، كما شهد الميناء خلال الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول حاويات الترانزيت، حيث سجل الإجمالي الكلي 1074 حاوية، شملت 675 حاوية مفرغة و399 حاوية مشحونة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 4400 طن بضائع و254 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية قامت بها ثلاث سفن هي: (الحسين، سينا، وآيلة).