انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم / الأحد /، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، والمال، والصناعات، والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن المؤشر العام انخفض بمقدار 11.02 نقطة مسجلا 1818.99 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 11.77 نقطة مسجلا 820.84 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و76 ألفًا و990 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 509 آلاف و970 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 158 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 82.04% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.