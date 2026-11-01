الفرق الطبية بمستشفيى "المحلة وطنطا" العام يحصدان جائزتين دوليتين

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية الأطقم الطبية والإدارية بمستشفى المحلة العام ومستشفى طنطا العام، بمناسبة حصولهما على جائزتين دوليتين من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بالشراكة مع مبادرة Angels، ضمن 19 جائزة حصلت عليها مستشفيات وزارة الصحة والسكان، تقديرًا للتميز في تقديم خدمات علاج ورعاية مرضى السكتة الدماغية وفقًا للمعايير الدولية.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد المحافظ بحصول مستشفى المحلة العام على الجائزة الماسية، ومستشفى طنطا العام على الجائزة البلاتينية، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس كفاءة الفرق الطبية والإدارية وما تبذله من جهود في سرعة تشخيص الحالات والتدخل العلاجي، وتطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص التعافي.

تحرك تنفيذي عاجل

كما وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير للدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولجميع القيادات الطبية والإدارية والأطقم العاملة بالمنشآت الصحية بالمحافظة، مثمنًا جهودهم في متابعة وتطوير مستوى الخدمات الطبية، ودعم الفرق الطبية لتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة.

سرعة التشخيص

وأوضح أن جوائز المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تعتمد على مجموعة من المؤشرات الطبية الدقيقة، تشمل سرعة التشخيص والتدخل، وكفاءة إجراءات إذابة الجلطات وإعادة تدفق الدم، وفحص البلع، وتوفير الرعاية المتخصصة للمرضى، وهو ما يعكس أهمية العمل وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأكد محافظ الغربية استمرار دعم المحافظة للمنشآت الصحية والأطقم الطبية، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن ما يحققه أبناء القطاع الصحي من نجاحات وتقدير دولي يمثل دافعًا لمواصلة العمل من أجل تقديم رعاية صحية تليق بأهالينا.