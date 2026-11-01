قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 عامًا في خدمة الوطن.. علاء مبارك عن والده: تحمل الابتلاء بشجاعة وصبر وإيمان
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الخارجية يوقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي
توقيع اتفاقية إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة
بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك
أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟
تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات
فرنسا تعتقل 770 شخصا خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأحد.. عيار 21 يتراجع إلى 6140 جنيهًا
إصابة 5 مراهقين في حادث طعــ.ن داخل حفل ببريطانيا.. والشرطة تحقق
من حلم الاستقرار لنهاية موجعة.. كواليس ما حدث لـ نسمة عثمان بأمريكا بعد 18 سنة زواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفرق الطبية بمستشفيى "المحلة وطنطا" العام يحصدان جائزتين دوليتين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية الأطقم الطبية والإدارية بمستشفى المحلة العام ومستشفى طنطا العام، بمناسبة حصولهما على جائزتين دوليتين من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بالشراكة مع مبادرة Angels، ضمن 19 جائزة حصلت عليها مستشفيات وزارة الصحة والسكان، تقديرًا للتميز في تقديم خدمات علاج ورعاية مرضى السكتة الدماغية وفقًا للمعايير الدولية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشاد المحافظ بحصول مستشفى المحلة العام على الجائزة الماسية، ومستشفى طنطا العام على الجائزة البلاتينية، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس كفاءة الفرق الطبية والإدارية وما تبذله من جهود في سرعة تشخيص الحالات والتدخل العلاجي، وتطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص التعافي.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير للدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولجميع القيادات الطبية والإدارية والأطقم العاملة بالمنشآت الصحية بالمحافظة، مثمنًا جهودهم في متابعة وتطوير مستوى الخدمات الطبية، ودعم الفرق الطبية لتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة.

سرعة التشخيص 

وأوضح أن جوائز المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تعتمد على مجموعة من المؤشرات الطبية الدقيقة، تشمل سرعة التشخيص والتدخل، وكفاءة إجراءات إذابة الجلطات وإعادة تدفق الدم، وفحص البلع، وتوفير الرعاية المتخصصة للمرضى، وهو ما يعكس أهمية العمل وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأكد محافظ الغربية استمرار دعم المحافظة للمنشآت الصحية والأطقم الطبية، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن ما يحققه أبناء القطاع الصحي من نجاحات وتقدير دولي يمثل دافعًا لمواصلة العمل من أجل تقديم رعاية صحية تليق بأهالينا.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل صحة الغربية الفرق الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

ترشيحاتنا

عضو غرفة التطوير العقاري

عضو غرفة التطوير العقاري يشيد بجهود الحكومة لدعم وتنظيم السوق العقاري

الدكتور أحمد طه،رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: حماية المريض وحماية الطبيب ليستا هدفين متعارضين

الرئيس السيسي يوجه بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة

الرئيس السيسي يوجه بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد