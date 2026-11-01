قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد للرئيس العراقي دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار بغداد
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية..انهيار في أسعار الذهب.. نصائح قبل شراء الأجهزة الكهربائية
والد لامين يامال يكشف اسم نجله الحقيقي ويوجه رسالة قوية لمنتقديه
كيف تحول الواي فاي في بيتك إلى سرعة الصاروخ بـخطوات بسيطة؟
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الدراسة بكليات الطب والهندسة تتطلب قدرات تتجاوز التحصيل الدراسي

النائبة الدكتورة أمل عصفور
النائبة الدكتورة أمل عصفور
حسن رضوان

تقدمت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مراجعة معايير القبول بكليات الطب والهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الدولية في مصر.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، أهمية إعادة النظر في فلسفة ومعايير القبول ببعض التخصصات الجامعية الحيوية، وفي مقدمتها الطب والهندسة، في ظل وجود تفاوت في الحدود الدنيا للقبول بين الجامعات وأنماط التعليم المختلفة، بما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ومدى ارتباط معايير القبول بالقدرات الفعلية المطلوبة للنجاح في هذه التخصصات.

 طلب الإحاطة لا يستهدف التفرقة بين الجامعات الحكومية

وأوضحت أن طلب الإحاطة لا يستهدف التفرقة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أو فروع الجامعات الأجنبية، وإنما التأكد من وجود معايير أكاديمية عادلة وموضوعية تضمن امتلاك الطالب المقبول الاستعداد العلمي والقدرات التي تتطلبها طبيعة الدراسة والمهنة التي سيعمل بها مستقبلًا.

وأشارت إلى أن الاعتماد على مجموع الثانوية العامة باعتباره العنصر الرئيسي في المفاضلة والقبول قد لا يكون كافيًا بمفرده لقياس استعداد الطلاب لدراسة التخصصات العلمية والمهنية، خاصة أن الدراسة بكليات الطب والهندسة تتطلب قدرات تتجاوز التحصيل الدراسي العام، وتشمل الفهم والتحليل والاستنتاج وحل المشكلات، إلى جانب التمكن من المواد العلمية المرتبطة بالتخصص.

ولفتت إلى أهمية دراسة إمكانية تطوير منظومة القبول بحيث تجمع بين التحصيل الدراسي وقياس القدرات والاستعدادات المرتبطة بكل تخصص، من خلال اختبارات أو أدوات تقييم موضوعية وموحدة، تضمن اختيار الطلاب الأكثر ملاءمة لمتطلبات الدراسة الجامعية.

وأضافت أن ارتفاع معدلات التعثر والرسوب في بعض الكليات خلال السنوات الدراسية الأولى يستدعي دراسة مدى ملاءمة معايير القبول لقدرات الطلاب، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الظاهرة ترتبط أيضًا بعوامل أخرى، منها المناهج وطرق التدريس ونظم التقييم وطبيعة الانتقال من التعليم المدرسي إلى الجامعي.

وشددت النائبة على ضرورة مراجعة معايير القبول بفروع الجامعات الدولية في مصر، ودراسة مدى ملاءمة المعايير المرتبطة بالجامعة الأم لطبيعة نظام التعليم المصري، في ضوء الاختلافات بين نظم التعليم قبل الجامعي من حيث المناهج وأساليب التقييم والامتحانات والمهارات التي يكتسبها الطلاب.

واستشهدت بنماذج دولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يعتمد القبول بكليات الطب على الدرجات الإجمالية في المرحلة الثانوية وحدها، وإنما يتضمن مجموعة من عناصر التقييم، من بينها الأداء الأكاديمي ومتطلبات المقررات واختبار القبول الطبي MCAT، مؤكدة أن الهدف ليس نقل النماذج الأجنبية كما هي، وإنما دراسة إمكانية بناء نموذج مصري يتناسب مع طبيعة النظام التعليمي واحتياجات الدولة.

كما أكدت أهمية ربط أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، واحتياجات المنظومة الصحية والمشروعات القومية والقطاع الصناعي والإنتاجي والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لتجنب تخريج أعداد تفوق قدرة سوق العمل على الاستيعاب.

وأوضحت أن الدولة لا تحتاج فقط إلى زيادة أعداد خريجي الطب والهندسة، وإنما تحتاج إلى طبيب مؤهل قادر على تقديم خدمة صحية تحافظ على حياة المواطنين وصحتهم، ومهندس يمتلك الكفاءة اللازمة لتلبية احتياجات الدولة في مجالات الإسكان والإنتاج والصناعة والبنية الأساسية والتكنولوجيا.

وطالبت أمل عصفور بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة القبول بكليات الطب والهندسة، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والجهات الأكاديمية والمهنية المعنية، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويحافظ على قيمة التفوق في الثانوية العامة، ويضمن اختيار الطلاب الأكثر استعدادًا لمتطلبات التخصص، مع وضع رؤية مستقبلية لأعداد المقبولين وفقًا للاحتياجات الفعلية والمتوقعة لسوق العمل.

وأكدت أن الهدف من هذه المراجعة ليس تقييد فرص الطلاب في الالتحاق بالتعليم الجامعي، وإنما ضمان عدالة الفرص وحماية قيمة التفوق ورفع جودة خريجي التخصصات الحيوية وربط أعداد المقبولين باحتياجات الدولة الحقيقية، بما يجعل التعليم العالي استثمارًا في مستقبل مصر وليس مجرد استيعاب لأعداد متزايدة من الطلاب.

بمجلس النواب النائبة الدكتورة أمل عصفور لجنة التعليم البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى وتامر حسني

عمرو مصطفى يفاجئ جمهور لندن بمشاركته في حفل تامر حسني

هالة صدقي

هالة صدقي تشيد بميار عثمان: اللي عايز ينجح بينجح

محمد الحلو

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد تركيب دعامات بالقلب.. خاص

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد