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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض ملابس الشتاء المجاني للأيتام بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، معرض ملابس الشتاء المجاني للأطفال الأيتام بمركز شباب الخارجة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم العيني للفئات الأولى بالرعاية، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي رئيس المركز ، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وخلال تفقدها،أشادت المحافظ بتنوع المعروض من الملابس التي تضم نحو 10 آلاف قطعة متنوعة من الملابس المتاحة بالمجان للأيتام والأسر الأولى بالرعاية، مثمنةً ثمار التعاون البنّاء مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية في تنفيذ المبادرات ذات المردود الإنساني والمجتمعي؛ مؤكدةً أهمية استدامة هذه الجهود وتوسيع نطاق المبادرات المماثلة، بما يعزز كفاءة الاستجابة لاحتياجات الحالات المستحقة، ويكرّس مبادئ التكافل المجتمعي في ضوء أولويات الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

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