تشكيل ليفربول وأرسنال في فمة الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفربول وأرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، الليلة في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أراوخو، فيرجيل فان دايك، جاكيه، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: نيونى، أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، برادلي باركولا، وألكسندر إيزاك.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يورين تيمبر، إزري كونسا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: برونو جيماريش، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي، تزيوليس، كاي هافيرتز.