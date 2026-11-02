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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة شركات عالمية.. الحكومة توافق على تمديد وتخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر،

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، بأنه تم خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، المرتبطة بدور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، والتي تأتي في إطار توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وبما يتماشى مع أوجه ومتطلبات التنمية المستدامة، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

وفى هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة المقترح الخاص بقيام المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بصياغة تصور ورؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت الموقف الحالي للمشروعات والاتفاقيات الحالية، والموقف التنفيذي لما تم توقيعه من اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإقامة مشروعاتها في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على طلب شركة "أكوا باور" بشأن مد مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة لإتاحة الأرض لمدة عام إضافي، وذلك للمشروع الخاص بإنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة شرق النيل، كما وافق المجلس على طلب شركة "اكيور الهندية" تحديد قطعة أرض بمساحة 12 كم2 بمنطقة غرب الزعفرانة، لتطوير محطة توليد الطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجا وات لتغذية المرحلة التجريبية (100 ألف طن سنوياً) من مشروع الشركة الخاص بإنتاج الأمونيا الخضراء بسعة إجمالية تبلغ مليون طن سنوياً، على مراحل.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونهاد شاهين نائب وزير النقل، و وعدد من المسئولين.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

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