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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سيدة حرقًا داخل منزلها في فنارة بالإسماعيلية والعثور على جثتها متفحمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

لقيت سيدة مصرعها  في حريق داخل منزل مكون من طابق واحد بمنطقة فنارة العيون، بجوار شريط السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية، حيث عُثر على جثمانها متفحمًا داخل المنزل.


تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد ورود بلاغ حريق داخل منزل بمنطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعرفة أسباب الحريق، وبالفحص  تبين مصرع سيدة عُثر على جثمانها متفحمًا بمكان الحريق، فيما تمكنت الجهات المعنية من السيطرة على النيران.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف، ونُقلَ الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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