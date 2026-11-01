مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وخاض اللاعبون فقرة من تدريبات الإحماء، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، في إطار التحضير للمواجهة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.