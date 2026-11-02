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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحديث بيانات الراغبين في التقدم لـ إعارات المعلمين 2027 على المنظومة الإلكترونية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة التنبيه على جميع العاملين بالمديريات التعليمية والإدارات التعليمية والمدارس ، الراغبين بالتقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي ۲۰۲۷-۲۰۲۸ سرعة تحديث البيانات الخاصة بهم على منظومة قواعد البيانات الإحصاء) التابعة لكل جهة ، حتى يتسنى لهم التقدم على المنظومة الإلكترونية للإعارات الخارجية دون حدوث أي عوائق أثناء التقديم تمهيدا لفتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تعلن موعد فتح باب التقدم للإعارات الخارجية لاحقا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار حركة الإعارات الخارجية السنوية للدول العربية - والدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ وتمشيا مع التوجهات نحو التحول الرقمي والتقدم على الإعارات من خلال منظومة التقدم الإلكتروني للإعارات الخارجية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدشين بوابة التقديم لـ  إعارات المعلمين الخارجية لإتاحة الخدمة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني لتقديم طلب الإعارة الراغبيين وذلك من خلال https://teacher.emis.gov.eg/login  التطبيق الإلكترونى لإستمارة المعلمين.

ويمكن للراغبين في التقدم لـ إعارات المعلمين تسجيل الدخول على التطبيق بإستخدام بريده الالكتروني الرسمي الخاص به ( الايميل الموحد و الذي يمكنه الحصول علية بالدخول على الرابط https://office365.emis.gov.eg/dashboard 

المستندات المطلوبة لـ إعارات المعلمين

و  بعد انتهاء المعلم من التسجيل الإلكتروني لطلب تقديم الاعارة يقوم برفع ( ارفاق ) المستندات الاتية :-

  • الصورة الشخصية
  • الرقم القومى و جواز السفر ( ان وجد ) أو إقرار استخراجه في حالة الترشح للاعارة
  • المؤهلات الدارسية
  • الأوراق الوظيفية وتشمل : بطاقة الإعارة الورقية معتمدة من الادارة التعليمية ومختومة - البطاقة الصحية - ايصال السداد - صحيفة الاحوال - تقارير الكفاية - موافقة الزوج للإناث 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بعد إنتهاء من التسجيل الإلكتروني لطلب إعارات المعلمين ، يتم طباعة الإستمارة الإلكترونية الخاصة بطلب التقدم الخاص به ، وإرفاق كافة المستندات المعتمدة والمؤيدة للطلب واللازمة لإستكمال إجراءات طلب الإلتحاق وتسليمه بالإدارة التعليمية التابع لها.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المديريات التعليمية إعارات المدارس

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