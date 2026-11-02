تحديث بيانات الراغبين في التقدم لـ إعارات المعلمين 2027 على المنظومة الإلكترونية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة التنبيه على جميع العاملين بالمديريات التعليمية والإدارات التعليمية والمدارس ، الراغبين بالتقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي ۲۰۲۷-۲۰۲۸ سرعة تحديث البيانات الخاصة بهم على منظومة قواعد البيانات الإحصاء) التابعة لكل جهة ، حتى يتسنى لهم التقدم على المنظومة الإلكترونية للإعارات الخارجية دون حدوث أي عوائق أثناء التقديم تمهيدا لفتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تعلن موعد فتح باب التقدم للإعارات الخارجية لاحقا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار حركة الإعارات الخارجية السنوية للدول العربية - والدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ وتمشيا مع التوجهات نحو التحول الرقمي والتقدم على الإعارات من خلال منظومة التقدم الإلكتروني للإعارات الخارجية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدشين بوابة التقديم لـ إعارات المعلمين الخارجية لإتاحة الخدمة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني لتقديم طلب الإعارة الراغبيين وذلك من خلال https://teacher.emis.gov.eg/login التطبيق الإلكترونى لإستمارة المعلمين.

ويمكن للراغبين في التقدم لـ إعارات المعلمين تسجيل الدخول على التطبيق بإستخدام بريده الالكتروني الرسمي الخاص به ( الايميل الموحد و الذي يمكنه الحصول علية بالدخول على الرابط https://office365.emis.gov.eg/dashboard

المستندات المطلوبة لـ إعارات المعلمين

و بعد انتهاء المعلم من التسجيل الإلكتروني لطلب تقديم الاعارة يقوم برفع ( ارفاق ) المستندات الاتية :-

الصورة الشخصية

الرقم القومى و جواز السفر ( ان وجد ) أو إقرار استخراجه في حالة الترشح للاعارة

المؤهلات الدارسية

الأوراق الوظيفية وتشمل : بطاقة الإعارة الورقية معتمدة من الادارة التعليمية ومختومة - البطاقة الصحية - ايصال السداد - صحيفة الاحوال - تقارير الكفاية - موافقة الزوج للإناث

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بعد إنتهاء من التسجيل الإلكتروني لطلب إعارات المعلمين ، يتم طباعة الإستمارة الإلكترونية الخاصة بطلب التقدم الخاص به ، وإرفاق كافة المستندات المعتمدة والمؤيدة للطلب واللازمة لإستكمال إجراءات طلب الإلتحاق وتسليمه بالإدارة التعليمية التابع لها.