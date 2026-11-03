GAC الصينية تقدم GS7 موديل 2027 بهذه المواصفات

تعزز GAC الصينية توسيع حضورها في قطاع السيارات عالميًا، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات التي تغطي فئات مختلفة، ما بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والمركبات العائلية والطرازات المعتمدة على تقنيات الدفع الكهربائي والهجين.

وتعد سيارة GAC GS7 موديل 2027 أحد الطرازات الجديدة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع توجه يجمع بين التجهيزات الرقمية الحديثة ومنظومة تشغيل هجينة قابلة للشحن، إلى جانب الاعتماد على نظام دفع كلي.

سيارة GAC GS7 موديل 2027

تجهيزات سيارة GAC GS7 موديل 2027

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي السيارة بشاشة مركزية لنظام الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 15.6 بوصة، لتكون نقطة التحكم الرئيسية في الوظائف الترفيهية والمعلوماتية، وتعمل هذه الشاشة إلى جانب لوحة عدادات رقمية من نوع TFT بقياس 8.88 بوصة.

كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل الوصول إلى بعض الأوامر أثناء القيادة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إلى جانب نظام تكييف هواء وإضاءة داخلية، فضلًا عن مقاعد يمكن التحكم في وضعياتها كهربائيًا، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا.

سيارة GAC GS7 موديل 2027

محرك GAC GS7 موديل 2027

دعمت GAC GS7 موديل 2027 بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي، تجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر والتقنيات الكهربائية المساندة.

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 368 كيلوواط، بما يعادل نحو 501 حصان، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، مع الاعتماد على نظام دفع كلي AWD.

سيارة GAC GS7 موديل 2027

ويصل مدى القيادة الإجمالي لسيارة GAC GS7 موديل 2027 إلى 1,020 كيلومترًا وفق معيار CLTC ، ويعتمد المدى الفعلي على ظروف الاستخدام وطبيعة القيادة ومستوى شحن البطارية، إلى جانب عوامل أخرى مثل السرعة وحالة الطريق ودرجة الحرارة.