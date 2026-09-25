جي ايه سي تقدم XT80 الرياضية وبهذا السعر عالميًا

تواصل جي ايه سي من تعزيز تواجدها في سوق السيارات الصينية من خلال XT80 الجديدة، التي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع طرحها بعدة خيارات من الناحية الفنية.

أبعاد جي ايه سي XT80

تعتمد جي ايه سي XT80 على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2,900 ملم، بينما يصل طول الهيكل بالكامل إلى 5,045 ملم، مع عرض يبلغ 2,004 ملم وارتفاع قدره 1,933 ملم، وتبلغ مسافة الخلوص الأرضي القياسية 230 ملم.

جي ايه سي XT80

نسخة الدفع الأمامي بقوة 275 حصانًا

تتوفر السيارة في نسختها الأساسية بنظام دفع أمامي، مع محرك كهربائي يستطيع إنتاج قوة تصل إلى 205 كيلوواط، بما يعادل نحو 275 حصانًا، وتتيح هذه المنظومة للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية.

جي ايه سي XT80 والتقنية الهجينة

تقدم جي ايه سي XT80 بتركيبة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية، وتضم هذه المنظومة محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 125 كيلوواط، أي ما يعادل 168 حصانًا، إلى جانب محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي.

جي ايه سي XT80

ويصل الناتج الأقصى للمحرك الكهربائي الموجود على المحور الخلفي إلى 220 كيلوواط، أي ما يعادل 295 حصانًا، وتعمل هذه المنظومة مع نظام الدفع الكلي.

جي ايه سي XT80

تسارع وأداء جي ايه سي XT80

تستطيع النسخة المزودة بمنظومة الدفع الكلي والتجهيز الكهربائي الخلفي التسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 4.2 ثانية فقط، مقابل 7.5 ثانية للنسخة الأساسية ذات الدفع الأمامي.

جي ايه سي XT80

أسعار جي ايه سي XT80 عالميًا

تقدم جي ايه سي XT80 في السوق العالمية بسعر يبدأ من 161,800 يوان صيني، وهو ما يعادل نحو 24,150 دولارًا أمريكيًا، ويرتفع السعر في الفئات الأعلى إلى 215,800 يوان صيني، بما يعادل قرابة 32,210 دولارًا أمريكيًا.