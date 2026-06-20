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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تتجاوز 200 حصان.. مواصفات جي ايه سي Aion V الكهربائية

جي إيه سي Aion V
جي إيه سي Aion V
صبري طلبه

تواصل السيارات الكهربائية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية مدفوعة بالتطورات المتسارعة في تقنيات البطاريات وأنظمة القيادة الذكية، وفي هذا الإطار تعزز جي إيه سي Aion V من تواجدها عالميًا كواحدة من أبرز الطرازات التي تجمع بين المدى الطويل والتجهيزات التقنية المتقدمة. 

أبعاد جي ايه سي Aion V

تقدم سيارة جي إيه سي Aion V الكهربائية نفسها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويبلغ طول السيارة 4.605 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.876 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.686 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.775 متر، أما الخلوص الأرضي البالغ 171 ملم، بينما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 427 لتراً.

جي ايه سي Aion V

أداء جي ايه سي Aion V

تعتمد Aion V على منظومة دفع كهربائية بالكامل تضم محركاً واحداً يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 201 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 243 نيوتن متر.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 75.3 كيلوواط ساعة، ترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي النسبة، وهو التكوين المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة، مع استهلاك يبلغ نحو 14.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، في حين يبلغ معدل الاستهلاك المكافئ للوقود 32.7 كيلومتراً لكل لتر، إذ تستطيع السيارة قطع ما يصل إلى 602 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

تجهيزات جي ايه سي Aion V

يأتي مقعد السائق مزوداً بخاصية التعديل الكهربائي مع ذاكرة لحفظ الإعدادات، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، مع إمكانية الضبط عبر 6 وضعيات مختلفة، ويحصل الراكب الأمامي على مزايا مشابهة تشمل التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك.

وتضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لعرض بيانات القيادة، إضافة إلى نظام صوتي مكون من 9 سماعات.

توفر جي ايه سي Aion V شاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية في الصف الأول، فضلاً عن نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، كما تشمل التجهيزات فتحات تكييف مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف. 

جي ايه سي Aion V

جي ايه سي Aion V وحزمة الأمان 

تزود Aion V بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم السيارة سبع وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب في الأمام والجوانب، إضافة إلى وسادة هوائية وسطية وستائر هوائية جانبية تمتد على جانبي المقصورة.

وتشمل أنظمة السلامة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، كما تتوفر تقنية تثبيت السرعة المتكيف.

وتأتي السيارة مزودة بخاصية التحذير من التصادم الأمامي ونظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ، إضافة إلى تقنيات متابعة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج من الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، وتدعم هذه المنظومة أيضاً مراقبة النقاط العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية.

جي إيه سي Aion V جي إيه سي Aion V مواصفات جي إيه سي Aion V جي إيه سي Aion V الكهربائية السيارة الكهربائية جي إيه سي Aion V

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