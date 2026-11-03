دون إصابات.. سيجارة مشتعلة تتسبب في حريق مخزن خردة أخشاب بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء تُستغل كمخزن لتجميع الأبواب والنوافذ الخشبية القديمة والخردة، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات المخزن، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الجهات المعنية يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز طهطا، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بقطعة أرض فضاء غير مسورة، تُستخدم كمخزن للأبواب والنوافذ الخشبية القديمة والخردة، مملوكة لشخص في العقد الرابع من العمر، ومقيم بذات الناحية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده، فيما أسفرت الواقعة عن احتراق بعض محتويات المخزن، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المخزن، أفاد بمضمون ما أسفرت عنه المعاينة، مرجحًا أن يكون سبب نشوب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة دون قصد، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض محتويات المكان، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحريق للوقوف على أسبابه النهائية.