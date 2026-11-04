محاكمة 42 متهما بخلية المطرية الإرهابية.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، مناقشة تقرير الصحة النفسية الخاص بمتهم في محاكمة 42 متهما، في القضية رقم 17949 لسنة 2025 جنايات المطرية، المقيدة برقم 6170 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بخلية المطرية.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

خلية المطرية الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، قيام المتهم الأول وآخرين بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.