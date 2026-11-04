رئيس اللجنة العسكرية للناتو: إستراتيجية "ناتو 3.0" يعني دورا أكبر لأوروبا وكندا وليس تراجعا أمريكيا

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني، ضرورة وقوف أوروبا والحلف معا في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات متعددة الأقطاب" مشددا على أن تعزيز الدور الأوروبي داخل الناتو لا يعني تقليص الدور الأمريكي.

وقال دراجوني، في كلمة رئيسية أمام الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر برلين للأمن اليوم/الاربعاء/، إن التهديدات الحالية "تأتي من عدة مراكز للقوة في الوقت نفسه وتعزز بعضها بعضا"، داعيا دول الحلف إلى الحفاظ على تماسكها وتعميق التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي. ويشارك دراجوني كذلك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "أوروبا والناتو: أقوى معا" ضمن أعمال المؤتمر.

وأضاف أن خصوم الحلف قادرون على التعاون بسرعة، لكنه اعتبر أن "الشراكة التي تفتقر إلى الثقة لا تدوم إلا بقدر استمرار المصلحة التي تقوم عليها"، مؤكدا أن مهمة الحلفاء هي الحفاظ على شراكة لا تنكسر.

وشدد رئيس اللجنة العسكرية للناتو على ضرورة تجنب ازدواجية القدرات بين الاتحاد الأوروبي والحلف، قائلا إن الجانبين يعتمدان على "مجموعة واحدة من القوات ومجموعة واحدة من دافعي الضرائب"، ومن ثم "يجب ألا نبني اثنين من كل شيء".

وفي حديثه عن مفهوم "الناتو 3.0" ، قال دراجوني إنه "ليس ناتو بأمريكا أقل، بل ناتو بأوروبا وكندا أكثر"، معتبرا أن الركيزة الأوروبية تمثل "جدارا حاملا في البيت نفسه". وكان دراجونى قد استخدم المفهوم نفسه في وقت سابق هذا العام للدعوة إلى تحمل أوروبا وكندا مسؤوليات دفاعية أكبر داخل الحلف مع الحفاظ على الرابط عبر الأطلسي.

كما أكد أن استثمار 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع والأمن لا يمثل مجرد هدف مالي، بل "ثمن المصداقية"، في إشارة إلى التزامات الحلفاء بزيادة الإنفاق والقدرات الدفاعية.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أشار دراجوني إلى دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحلفاء إلى مواصلة دعم كييف، مؤكدا أن الناتو سيواصل الاستجابة لهذه الدعوة "بتصميم". وكان زيلينسكي قد شدد في كلمته أمام مؤتمر برلين للأمن على أهمية وحدة أوروبا واستمرار التعاون عبر الأطلسي في مواجهة التحديات الأمنية.

ويعقد مؤتمر برلين للأمن يومي 3 و4 نوفمبر بمشاركة نحو 140 من المسؤولين العسكريين والسياسيين وممثلي قطاع الدفاع، وتتناول جلساته قضايا الدفاع الأوروبي والردع والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والأمن السيبراني والتعاون بين أوروبا والناتو.