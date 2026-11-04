العجز التجاري الأمريكي يتراجع 0.7% خلال سبتمبر رغم ارتفاع الواردات

تقلص العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر، على الرغم من الارتفاع القياسي في حجم الواردات المدعوم بقوة الطلب المحلي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية يوم الأربعاء.

وأوضح مكتب التحليلات الاقتصادية ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأمريكية أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 0.7% ليصل إلى 105 مليارات دولار.

وظل العجز التجاري مرتفعاً رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أشارت تقديرات حكومية صدرت الأسبوع الماضي إلى أن الواردات خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.64 نقطة مئوية خلال الربع الثالث، وهي أكبر مساهمة سلبية منذ الربع الأول من عام 2025، عندما سارعت الشركات إلى زيادة طلباتها قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة حيز التنفيذ.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، وفقاً للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة الأسبوع الماضي، فيما لم تسهم التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأربعة فصول متتالية. وعزا البيان قوة الطلب المحلي إلى مرونة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت الواردات بنسبة 1.2% إلى مستوى قياسي بلغ 426.6 مليار دولار خلال سبتمبر، فيما زادت واردات السلع بنسبة 1.3% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 346.9 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 1.9% إلى 321.5 مليار دولار، وزادت صادرات السلع بنسبة 2.5% إلى 211 مليار دولار.