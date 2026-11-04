رئيس النواب الأمريكي يقرر عدم الاستمرار في قيادة الجمهوريين بعد خسارة الحزب للأغلبية

أبلغ رئيس مجلس النواب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، مايك جونسون، موظفيه في محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، بأنه لن يستمر في منصبه كقائد للجمهوريين خلال دورة الانعقاد الجديدة للكونجرس.

ووفقا لأربعة مصادر مطلعة على المحادثة، لن يستمر جونسون في منصبه. وفق شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية.

يأتي إعلان جونسون عقب الخسائر الفادحة التي مني بها حزبه في سباقات مجلس النواب، أمس الثلاثاء.

وشغل جونسون منصب رئيس مجلس النواب لفترتين، بعد انتخابه إثر إقالة الجمهوريين للنائب كيفن مكارثي (جمهوري عن ولاية كاليفورنيا) من المنصب رفيع المستوى في عام 2023.

ولم تتضح بعد خطط جونسون المستقبلية.

وسيترك تنحي جونسون موقع زعيم الأقلية في مجلس النواب شاغرا، حيث من المقرر أن يجري الجمهوريون انتخابات داخلية لاختيار مرشحهم لشغل هذا المنصب في الأسبوع المقبل، وتحديدا في العاشر من نوفمبر.