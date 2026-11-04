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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجوهري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أراضي وقف المنان تصون حقوق المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس الاهتمام بمصالح المواطنين وحرص الدولة على حماية حقوق الملكية واستقرار المراكز القانونية للأفراد.

وأوضح الجوهري، في بيان له اليوم، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو إزالة العقبات التي واجهت المواطنين في إجراءات تسجيل وتوثيق ممتلكاتهم العقارية، خاصة أن إتاحة استئناف معاملات الشهر والتسجيل وفقًا لأحكام القانون تمنح أصحاب الحقوق فرصة للحفاظ على ممتلكاتهم وتسوية أوضاعهم القانونية، وتحد من حالة التعطل التي أثرت على تعاملاتهم العقارية.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن سرعة الاستجابة لشواغل المواطنين وإصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، تؤكد أهمية التعامل مع الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والعمل على تذليل الإجراءات التي قد تعوق حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وأضاف الجوهري ، أن القرار يحقق توازنًا مهمًا بين حماية حقوق الملكية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طرف، ويؤسس لمعالجة قانونية واضحة تحفظ الحقوق وتدعم استقرار التعاملات العقارية، باعتبار أن وضوح الملكية وسهولة إجراءات التسجيل من العناصر المهمة لتحقيق الثقة في المعاملات وحماية مصالح الأفراد.

واختتم المهندس عادل الجوهري تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس أهمية وضع مصالح المواطنين وحماية حقوقهم في صدارة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بصورة واضحة وسريعة، وتيسير إجراءات التسجيل أمام المواطنين، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لحقوق الدولة والأوقاف وجميع أصحاب الشأن.

وقف المنان حقوق المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الجبهة الوطنية

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