العربي الناصري: استجابة الرئيس السيسي لأزمة أراضي وقف المنان تؤكد أن حقوق المواطنين لا تقبل التعطيل

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين، وتعكس حرص الدولة على معالجة التداعيات التي ترتبت على وقف التعاملات العقارية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وثمن أبو العلا سرعة التعامل مع الأزمة وما أعقب التوجيهات الرئاسية من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وصيانة ممتلكاتهم يجب أن تظل أولوية حاكمة في جميع القرارات والإجراءات الإدارية.

استقرار الملكية العقارية لا يرتبط فقط بإجراءات التسجيل

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن استقرار الملكية العقارية لا يرتبط فقط بإجراءات التسجيل، وإنما يمتد تأثيره إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وحماية المعاملات والمراكز القانونية التي ترتبط بها مصالح آلاف المواطنين.

وشدد على أن احترام القانون لا ينفصل عن مراعاة آثاره على المواطنين، وأن أي إجراءات تنظيمية ينبغي أن تستند إلى دراسة دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم.

واختتم أبو العلا بالتأكيد على أهمية البناء على هذه الاستجابة من خلال مراجعة الإجراءات الإدارية التي تمس مصالح المواطنين، وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق.