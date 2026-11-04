المفوضية الأوروبية: مباحثات دولية بشأن إعادة إعمار أوكرانيا وتعزيز ازدهارها بعد الحرب

استضافت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مباحثات بمشاركة وفود من أوكرانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو) والبنك الدولي، لبحث إعادة إعمار أوكرانيا وتعزيز ازدهارها الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى سلام مستدام في أوكرانيا، وتستكمل اجتماعات سابقة عقدت في ميامي، كما تستند إلى إطار عمل للازدهار جرى تطويره في وقت سابق من العام الجاري بالتعاون مع أوكرانيا والولايات المتحدة.

وأضافت أن المناقشات تركز على تطوير السيناريوهات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستقبلية لأوكرانيا، وتحديد الأدوات والآليات التي يمكن أن تدعم تنميتها وجهودها الذاتية.

وأشارت المفوضية إلى أهمية أجندة الإصلاحات الطموحة التي تنفذها أوكرانيا في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تمثل محركا رئيسيا للاستقرار وتعزز ثقة المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة واستمرار الدعم الدولي.

وأكدت المفوضية الأوروبية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه قدم 231.5 مليار يورو منذ بداية التدخل في أوكرانيا .