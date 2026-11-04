ولي العهد الأردني يبحث مع رئيسة إستونيا تعزيز التعاون في التكنولوجيا والتعليم والسياحة

بحث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيسة إستونيا أوله ماديسي، في العاصمة تالين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في عدد من المجالات، خاصة الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم والسياحة.

ونقل ولي العهد، خلال اللقاء، تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيسة الإستونية، وهنأها بانتخابها رئيسة للبلاد، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، لا سيما في مجالات الأنظمة الدفاعية والتكنولوجيا والتعليم والسياحة.

كما أعرب عن اهتمام الأردن بالاستفادة من التجربة الإستونية في رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير السياسات المرتبطة بها.

وتناول اللقاء فرص التعاون السياحي، حيث أشار ولي العهد إلى استعدادات الأردن لإحياء ذكرى مرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح عام 2030، في موقع عمّاد السيد المسيح «المغطس» بالأردن.

واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول العربية واستقرار شعوبها.

وحذر ولي العهد من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما تتضمنه من خطوات تستهدف ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

حضر اللقاء: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، ومدير مكتب ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.