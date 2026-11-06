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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما دور النقابات في حل الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال؟

محمد سعفان
محمد سعفان
محمود زيدان

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النقابات العمالية تمثل أحد أهم الأطراف القادرة على تعزيز الحوار المجتمعي بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل المنشآت، باعتبارها حلقة وصل تنقل مطالب العاملين وتساعد على التفاوض بشأنها بصورة منظمة.

وأوضح سعفان خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اللجان النقابية داخل المنشآت يمكن أن تؤدي دورا مهما في التعامل مع مطالب العمال، خاصة عندما تكون بعض المطالب مبالغا فيها أو يصعب تنفيذها بالكامل، مشيرا إلى أن وجود لجنة نقابية يتيح لصاحب العمل الجلوس مع ممثلي العاملين ومناقشة المطالب المطروحة، والوصول من خلال الحوار البناء إلى حلول توافقية تحقق الممكن منها، مع مراعاة الحقوق التي يكفلها القانون.

وشدد وزير القوى العاملة الأسبق على أن الحوار بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لا يقتصر على مناقشة المطالب، بل يسهم في تقريب وجهات النظر، وتحديد ما يمكن تنفيذه قانونيا، وما يمكن التوصل بشأنه إلى تفاهمات تحقق مصلحة الطرفين، بما يدعم استقرار علاقات العمل.

وفيما يتعلق بمتابعة تطبيق التشريعات العمالية وضمان فهم العامل وصاحب العمل لحقوقهما والتزاماتهما، أكد سعفان أن التشريعات تقوم على الاجتهاد والدراسة للوصول إلى أقرب صيغة ممكنة لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن أي قانون قابل للمراجعة والتقييم في ضوء نتائج تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعمل على دراسة الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية وقانون التأمينات الاجتماعية، للوقوف على مدى تحقيق المواد القانونية للأهداف التي وضعت من أجلها.

وأضاف أن هذه الدراسات تستهدف رصد أي آثار سلبية قد تظهر أثناء تطبيق بعض النصوص القانونية، والعمل على معالجتها وتصحيح مسارها، في الوقت الذي ينبغي فيه دعم المواد التي أثبتت فاعليتها وحققت نتائج إيجابية.

وأكد سعفان أن تطوير التشريعات العمالية يتطلب مشاركة مختلف الأطراف المعنية، من مجلس النواب والحكومة إلى أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن مراجعة القوانين بصورة مستمرة، ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر عند التطبيق، وتعزيز النصوص التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار داخل سوق العمل.

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