سرقة هاتف طالب داخل محل بالقاهرة.. ضبط المتهمين وإعادة المسروقات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة، حال تواجده بأحد المحال بمحافظة القاهرة.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة المنيا، وبسؤاله أقر بأنه حال تواجده بأحد المحال، قام شخصان بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن الهاتف المحمول المستولى عليه، حيث تم ضبطه لدى عميلهما سيئ النية، وهو عاطل مقيم بمحافظة المنوفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.