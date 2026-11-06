وفاة سائق ميكروباص وراكب فى حادث تصادم فى بنها

كشف مصدر بمستشفى التأمين الصحي ببنها بمحافظة القليوبية، وفاة سائق السيارة الميكروباص، التي كانت إحدي السيارتين بحادث التصادم أمس على طريق مساكن طابا ببنها، وكذلك وفاة شخص أخر من الركاب، حيث كان قد أصيب 14 شخصا، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج، وتوفي السائق وراكب أخر أثناء محاولة تقديم العلاج لهما.



وجاء اسم سائق السيارة ويدعي "محمد أحمد رشاد، 28 سنة، والذي كان قد أصيب باشتباه جرح بالجبهة ونزيف داخلي وكسر بالساقين، والراكب محمود السيد محمد، والذي كان قد أصيب بكسر بالساقين والحوض، واضطراب بدرجة الوعي، واشتباه نزيف بالمخ.

وكان قد شهد طريق مساكن طابا بمدينة بنها حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 14 شخص، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها، كما جرى رفع حطام السيارتين لإعادة الحركة المرورية على الطريق ومنع تعطيل مصالح المواطنين.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على طريق مساكن طابا بمدينة بنها تجاه منطقة ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل على طريق مساكن طابة تجاه منطقة ميت عاصم دائرة مركز بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص جرى نقلهم جميعًا لمستشفى بنها التأمين الصحي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وتم رفع وتجنيب السيارتين لإعادة الحركة المرورية على الطريق.