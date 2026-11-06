مدير المهرجان القومي للمسرح المدرسي: طرح منهج للتربية المسرحية من رابعة ابتدائي لثالثة إعدادي

كشف المخرج عادل حسان، مدير المهرجان القومي للمسرح المدرسي، بدء تنفيذ المشروع القومي للمسرح المدرسي في المدارس المصرية اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، موضحًا أن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب الفنية لدى الطلاب وتنميتها في مختلف مجالات الفنون.

مدير المهرجان القومي للمسرح المدرسي يكشف تفاصيل المشروع الجديد

وقال حسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها على قناة «الحياة»، إن العمل على المشروع بدأ بخطوات علمية ومنظمة، مشيرًا إلى عقد مؤتمر كبير في أغسطس 2025 تحت عنوان «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي في مصر».

وأوضح أن المؤتمر استمر 3 أيام من الجلسات، وانتهى بمجموعة من التوصيات، كان أبرزها إقامة مهرجان قومي للمسرح المدرسي، وعودة حصة المسرح إلى المدارس المصرية، مؤكدًا أهمية وجود حصة فعلية ومنهج للتربية المسرحية داخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم طرحت منذ نحو 15 يومًا كتابًا للتربية المسرحية في المدارس، يبدأ تدريسه من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، معتبرًا ذلك تطورًا مهمًا في مسار تفعيل المسرح المدرسي.

وأشاد بدور وزير التربية والتعليم والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، مشيرًا إلى أن من ثمار جهود الإدارة فوز الطالبة ميار بجائزة تحدي القراءة العربي في الإمارات مؤخرًا.

وأشار حسان إلى أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على اكتشاف المواهب في التمثيل فقط، وإنما يمتد إلى مختلف مجالات الفنون، بما يشمل التأليف والكتابة والإلقاء والشعر والغناء والاستعراض والرسم وتصميم وتنفيذ الديكور.

وكشف عن إعلان مسابقة كبيرة خلال الشهر الماضي لكتابة النصوص المناسبة للمسرح المدرسي، موضحًا أنها شهدت تقدم عدد كبير من المشاركين، في إطار الاستعانة بالطلاب والمتخصصين في المسرح المدرسي والعاملين في هذا المجال داخل المدارس المصرية.

ولفت إلى أن المسابقات التي نُظمت خلال الصيف الماضي في مراكز تنمية القدرات الصيفية الموجودة بالمدارس المصرية شهدت مشاركة الطلاب في أنشطة متعددة، شملت الإلقاء والتمثيل والغناء والاستعراض وتنفيذ الديكور والرسم والكتابة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشروع يستهدف إتاحة الفرصة أمام المواهب الموجودة في المدارس المصرية، والعمل على اكتشافها ورعايتها، مشددًا على أن الطلاب والشباب في مصر يمتلكون العديد من القدرات والمواهب التي تستحق الاهتمام.