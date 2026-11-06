الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا جنوب غربي أوديسا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن جافة كانت تحمل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "القوات المسلحة الروسية تواصل شن ضربات باستخدام طائرات مسيرة ضد سفن بحرية تستخدم لنقل شحنات ذات أغراض عسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "نتيجة للضربات تم استهداف سفينة شحن جافة كانت تحمل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا، في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا".