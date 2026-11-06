رئيس الطاقة بالشيوخ: تطوير معامل التكرير يحتاج استثمارات بالمليارات

تساءل المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن أسباب عدم تكرار تجارب الاستثمار الخاص الناجحة في قطاع البترول، خاصة في مجال تطوير معامل التكرير، رغم ما حققته بعض التجارب السابقة من نتائج إيجابية.

5 معامل تكرير تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية في مصر

وقال كمال، خلال لقاء ببرنامج على قناة «الحياة»، إن مصر تمتلك 9 معامل تكرير، يوجد بينها معملان بمستوى أداء جيد، فيما شهد معمل آخر أعمال تطوير، بينما تعمل 4 أو 5 معامل أخرى بأقل من طاقتها الإنتاجية.

وأوضح أن تطوير هذه المعامل يتطلب ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، متسائلًا عن أسباب عدم الاستفادة من تجارب سابقة نجحت في جذب استثمارات عربية لتطوير معامل التكرير.

واستشهد بتجربة حدثت خلال عامي 2005 و2006، عندما دخلت مجموعة عربية للاستثمار في تطوير أحد معامل التكرير، وضخت استثمارات بلغت 4 مليارات دولار، ما أدى إلى نقلة في مستوى المعمل وقدرته على العمل.

وأشار إلى أن نموذج الاستثمار اعتمد على قيام المستثمر باستيراد الخام وتكريره داخل المعمل، مقابل حصول الدولة على المنتجات البترولية وفق الأسعار المتفق عليها.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن هذه التجربة حققت النتائج المستهدفة، معتبرًا أن السؤال المطروح يتمثل في أسباب عدم تكرار مثل هذه النماذج الناجحة في الوقت الحالي، ومدى الحاجة إلى تقديم حوافز حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.