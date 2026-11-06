فاتن عبد المعبود تفتح النار على الإهمال بمستشفى الزيتون التخصصي

فتحت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، ملف شكاوى الإهمال وسوء المعاملة داخل مستشفى الزيتون التخصصي، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وذلك عقب شكوى أسرة متوفى من تعرض ذويهم للإهمال داخل المستشفى.

وقالت فاتن عبد المعبود إن واقعة وفاة أحد المرضى أثارت العديد من التساؤلات حول مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفى، مشيرة إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات.

وأضافت مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»: «أين حق المريض؟! إحنا أمام واقعة تستدعي الوقوف عندها، والتحقيق في كل التفاصيل، علشان نعرف الحقيقة كاملة، ونتأكد إن كل مريض بيحصل على حقه في الرعاية والعلاج».

وأوضحت فاتن عبد المعبود أنها وفريق البرنامج دخلوا على الصفحة الرسمية لمستشفى الزيتون التخصصي، وفوجئوا بحجم الشكاوى المنشورة من المواطنين، والتي تتنوع بين اتهامات بالإهمال وسوء المعاملة وتجاوزات أخرى، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بشكوى فردية، وإنما بمجموعة من الشكاوى التي تستوجب التعامل معها بجدية.

وتابعت: «لما دخلنا على الصفحة الرسمية للمستشفى، اتصدمنا من اللي شفناه، إحنا مش بنتكلم عن شكوى واحدة، لكن قدامنا مجموعة من الشكاوى، وده يفتح باب التساؤلات حول مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين».

الحصول على العلاج والرعاية الصحية

وأكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أن المستشفى ليس مجرد مكان عادي، بل هو مؤسسة يلجأ إليها المواطنون لإيداع أغلى ما لديهم من أجل الحصول على العلاج والرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة ومناسبة.

وأشارت إلى أن الأخطاء واردة في أي منظومة عمل، قائلة: «إحنا بشر وممكن يحصل خطأ، لكن المهم إننا نحقق ونحاسب المسؤول، ونكشف الحقيقة، لأن تطوير الخدمة الصحية وتحقيق التنمية لا ينفصلان عن ضمان حقوق المواطنين ومحاسبة المقصرين».

وفي السياق ذاته، كشفت فاتن عبد المعبود أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أكد، خلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أنه سيتم التعامل مع جميع الشكاوى المثارة بشأن مستشفى الزيتون التخصصي، بما يضمن فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.