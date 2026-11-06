قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاتن عبد المعبود تفتح النار على الإهمال بمستشفى الزيتون التخصصي

فاتن عبد المعبود
فاتن عبد المعبود

فتحت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، ملف شكاوى الإهمال وسوء المعاملة داخل مستشفى الزيتون التخصصي، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وذلك عقب شكوى أسرة متوفى من تعرض ذويهم للإهمال داخل المستشفى.

وقالت فاتن عبد المعبود إن واقعة وفاة أحد المرضى أثارت العديد من التساؤلات حول مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفى، مشيرة إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات.

وأضافت مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»: «أين حق المريض؟! إحنا أمام واقعة تستدعي الوقوف عندها، والتحقيق في كل التفاصيل، علشان نعرف الحقيقة كاملة، ونتأكد إن كل مريض بيحصل على حقه في الرعاية والعلاج».

وأوضحت فاتن عبد المعبود أنها وفريق البرنامج دخلوا على الصفحة الرسمية لمستشفى الزيتون التخصصي، وفوجئوا بحجم الشكاوى المنشورة من المواطنين، والتي تتنوع بين اتهامات بالإهمال وسوء المعاملة وتجاوزات أخرى، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بشكوى فردية، وإنما بمجموعة من الشكاوى التي تستوجب التعامل معها بجدية.

وتابعت: «لما دخلنا على الصفحة الرسمية للمستشفى، اتصدمنا من اللي شفناه، إحنا مش بنتكلم عن شكوى واحدة، لكن قدامنا مجموعة من الشكاوى، وده يفتح باب التساؤلات حول مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين».

الحصول على العلاج والرعاية الصحية

وأكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أن المستشفى ليس مجرد مكان عادي، بل هو مؤسسة يلجأ إليها المواطنون لإيداع أغلى ما لديهم من أجل الحصول على العلاج والرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة ومناسبة.

وأشارت إلى أن الأخطاء واردة في أي منظومة عمل، قائلة: «إحنا بشر وممكن يحصل خطأ، لكن المهم إننا نحقق ونحاسب المسؤول، ونكشف الحقيقة، لأن تطوير الخدمة الصحية وتحقيق التنمية لا ينفصلان عن ضمان حقوق المواطنين ومحاسبة المقصرين».

وفي السياق ذاته، كشفت فاتن عبد المعبود أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أكد، خلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أنه سيتم التعامل مع جميع الشكاوى المثارة بشأن مستشفى الزيتون التخصصي، بما يضمن فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

فاتن عبد المعبود الإهمال الطبي مستشفى الزيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أرشيفي

بعد تفجيرات جزيرة قشم الإيرانية .. القيادة المركزية الأمريكية : الأمور هادئة

أرشيفي

إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد