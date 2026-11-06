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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النيادي يتوّج أبطال العالم للشطرنج السريع للشباب والفتيات في العين الإماراتية

أبطال العالم للشطرنج السريع
أبطال العالم للشطرنج السريع
أ ش أ

توّج الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب في الإمارات، أبطال العالم للشطرنج السريع للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، وذلك في حفل أقيم بمنتجع دانات العين، عقب ختام تسع جولات من المنافسات.

وسبق حفل التتويج افتتاح معاليه الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة، بأداء النقلة الافتتاحية الشرفية، إيذاناً بانطلاق الجولة الحاسمة التي حددت أبطال العالم وأصحاب المراكز المتقدمة في الفئتين.

وجرت مراسم التتويج بحضور هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ومدير البطولة، إلى جانب المستشار يوسف العفريت، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي للنادي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والدولية وممثلي الوفود المشاركة.

وعلى صعيد النتائج، أحرز الأوزبكي خمايون بيغموراتوف لقب العالم للشباب في الشطرنج السريع والميدالية الذهبية، فيما حل الهندي في براناف في المركز الثاني ونال الفضية، وجاء الأذربيجاني رياد صمدوف ثالثاً وحصد البرونزية.

وفي فئة الفتيات، تُوّجت الهولندية إيلينه روبيرس بلقب العالم والميدالية الذهبية، وحلت الأوزبكية أوميدا أومونوفا في المركز الثاني، فيما حصدت مارينا كوزنتسوفا، المشاركة تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، الميدالية البرونزية.

وشهد حفل التتويج أيضاً تكريم الفائزين بالجوائز الخاصة، بمشاركة خوسيه أنطونيو، رئيس اتحاد الشطرنج للأمريكتين، وخافيير أوتشوا، رئيس الاتحاد الإيبيرو أمريكي للشطرنج، وبرنارد وانجالا، رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج.

واحتفاءً باختيار مدينة العين عاصمةً للسياحة العربية لعام 2026، خُصصت جائزتان لأفضل لاعب عربي وأفضل لاعبة عربية، حيث نال المصري عبد الرحمن سامح جائزة أفضل لاعب عربي، فيما فازت الإماراتية روضة عيسى السركال بجائزة أفضل لاعبة عربية.

كما حصد غيث سعيد النعيمي جائزة أفضل لاعب من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما نالت شيخة عبد الله المريخي جائزة أفضل لاعبة من النادي.

وتتواصل بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً حتى 7 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، وتشمل المنافسات أربعة ألقاب عالمية في فئتي الشباب والفتيات، للشطرنج السريع والخاطف.

الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب في الإمارات أبطال العالم للشطرنج السريع

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