قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتابع منافسات ربع نهائي كأس العالم للتنس تحت 16 عاما

منافسات ربع نهائي كأس العالم للتنس
منافسات ربع نهائي كأس العالم للتنس
أ ش أ

تابع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للتنس للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، «كأس ديفيز للناشئين» و«كأس بيلي جين كينج للناشئات»، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية، خلال الفترة من (2 - 8) نوفمبر الجاري، على ملاعب نادي سماش المطار بالقاهرة، بمشاركة 32 منتخباً يمثلون 24 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة مواجهة المنتخب المصري للناشئين أمام نظيره منتخب الجمهورية التشيكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ومساندة لاعبي المنتخب الوطني في مشوارهم بالبطولة، في إطار اهتمام الوزارة بدعم المنتخبات الوطنية ومؤازرة المواهب الرياضية الواعدة في مختلف المنافسات الدولية.

وأكد أن استضافة مصر لنهائيات كأس العالم للتنس تحت 16 عامًا للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، وتعكس ما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية وبنية تحتية رياضية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الدولية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الوزارة تضع دعم المواهب الرياضية واكتشاف الأبطال الواعدين على رأس أولوياتها، والعمل على توفير فرص الاحتكاك الدولي أمام اللاعبين واللاعبات المصريين، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

وأضاف وزير الرياضة أن استضافة مثل هذه البطولات لا تقتصر أهميتها على الجانب التنافسي فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمتابعة المواهب الدولية الواعدة، فضلاً عن اكتساب اللاعبين المصريين خبرات مهمة من خلال الاحتكاك بأفضل المدارس الرياضية في العالم.

وكان المنتخب المصري للناشئين نجح في حجز مقعده بالدور ربع النهائي متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات صربيا وكندا وأستراليا، ليؤكد حضوره بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم، ويواصل مشواره في المنافسة على اللقب.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بطولة العالم للتنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

معتمد جمال

معتمد جمال: الفوز والتأهل أفضل ما تحقق.. والغيابات أثرت على أداء الزمالك

عبد الناصر محمد

عقليته سيئة.. عبد الناصر محمد يطالب الأهلي ببيع إمام عاشور

أهلي غ

الأهلي السعودي يعلن تطورات إصابة ثنائي الفريق

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد