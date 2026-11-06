وزير الشباب والرياضة يتابع منافسات ربع نهائي كأس العالم للتنس تحت 16 عاما

تابع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للتنس للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، «كأس ديفيز للناشئين» و«كأس بيلي جين كينج للناشئات»، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية، خلال الفترة من (2 - 8) نوفمبر الجاري، على ملاعب نادي سماش المطار بالقاهرة، بمشاركة 32 منتخباً يمثلون 24 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة مواجهة المنتخب المصري للناشئين أمام نظيره منتخب الجمهورية التشيكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ومساندة لاعبي المنتخب الوطني في مشوارهم بالبطولة، في إطار اهتمام الوزارة بدعم المنتخبات الوطنية ومؤازرة المواهب الرياضية الواعدة في مختلف المنافسات الدولية.

وأكد أن استضافة مصر لنهائيات كأس العالم للتنس تحت 16 عامًا للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، وتعكس ما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية وبنية تحتية رياضية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الدولية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الوزارة تضع دعم المواهب الرياضية واكتشاف الأبطال الواعدين على رأس أولوياتها، والعمل على توفير فرص الاحتكاك الدولي أمام اللاعبين واللاعبات المصريين، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

وأضاف وزير الرياضة أن استضافة مثل هذه البطولات لا تقتصر أهميتها على الجانب التنافسي فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمتابعة المواهب الدولية الواعدة، فضلاً عن اكتساب اللاعبين المصريين خبرات مهمة من خلال الاحتكاك بأفضل المدارس الرياضية في العالم.

وكان المنتخب المصري للناشئين نجح في حجز مقعده بالدور ربع النهائي متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات صربيا وكندا وأستراليا، ليؤكد حضوره بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم، ويواصل مشواره في المنافسة على اللقب.