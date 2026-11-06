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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس مصر.. أيمن يونس يفتح النار على الزمالك بعد التعادل مع مصر للتأمين في الشوط الأول

أيمن يونس
أيمن يونس
عمرو مصطفى

أبدى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من أداء الفريق الأبيض خلال الشوط الأول أمام مصر للتأمين، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن المنافس قدم مستوى مميزًا وكان قريبًا من تسجيل أكثر من هدف.

 تعادل الزمالك مع مصر للتأمين  

وقال أيمن يونس، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت: «المفاجأة الحقيقية إن الزمالك اتعادل، مصر للتأمين بيقدم شوط عالمي وسجلوا هدف أوروبي».

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الشوط الأول لم يشهد أي تكافؤ بين الفريقين، مشيرًا إلى أن مصر للتأمين كان الطرف الأفضل وامتلك العديد من الفرص التي كان بإمكانه استغلالها لتوسيع الفارق.

وتابع: «الشوط مفيهوش تكافؤ، وكان ممكن مصر للتأمين يكسب الزمالك بهدفين أو ثلاثة، والزمالك كان محظوظ بهدف التعادل».

جاءت تصريحات أيمن يونس في أعقاب انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما تقدم مصر للتأمين عن طريق داودا كمارا في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينجح محمد شحاتة في تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض قبل نهاية الشوط.

أيمن يونس الزمالك مصر للتأمين كأس مصر بطولة كأس مصر

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