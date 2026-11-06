محافظ أسوان: حريصون على مد جسور التواصل مع الكيانات والاتحادات المجتمعية باعتبارها شريكا أساسيا

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على مد جسور التواصل المستمر مع مختلف الكيانات والاتحادات المجتمعية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في رصد احتياجات المواطنين ونقل مطالبهم، بما يساعد على تحديد الأولويات ووضع الحلول المناسبة للقضايا الجماهيرية.

وشدد لاشين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الكيانات المجتمعية، والعمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع المطالب المطروحة وسرعة فحصها ودراستها؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها المحافظ لمتابعة سير العمل بوحدة طب أسرة العلاقي وقرشة بمركز نصر النوبة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك برفقة نائب المحافظ أسامة رزق داود.

ووجه لاشين مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيادة كميات الأمصال المتاحة بالوحدة، ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على توفير أي نواقص بشكل فوري، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وفي سياق آخر، التقى المحافظ أعضاء الاتحاد النوبي العام، برئاسة نجم الدين إبراهيم، لبحث ومناقشة عدد من المطالب والقضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المطالب والاحتياجات في قطاعات العمل المختلفة، إلى جانب طرح مجموعة من الموضوعات والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات والتعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين، بما يسهم في تلبية تطلعاتهم والارتقاء بمستوى المعيشة.

واستمع لاشين إلى مطالب وملاحظات أعضاء الاتحاد، ووجه الجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والوقوف على الاحتياجات الفعلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة.