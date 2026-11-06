دورة الخليل بن أحمد الفراهيدي.. السفير العماني يشارك بالمهرجان الدولي للشعر العربي والفنون بالإسكندرية

شارك السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للشعر العربي والفنون بالإسكندرية «دورة الخليل بن أحمد الفراهيدي»، بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين والمثقفين من مختلف الدول العربية، في إطار تعزيز التواصل الثقافي والأدبي بين الشعوب العربية، وإبراز دور الأدب والفنون في ترسيخ الروابط والهوية العربية المشتركة.

وتهدف الدورة الجديدة للمهرجان، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، إلى الاحتفاء بالكلمة والإبداع العربي، وتحقيق التكامل بين الأدب والفن والسياحة والترفيه، من خلال برنامج ثقافي وفني متنوع يتضمن ندوات حول قضايا الأدب العربي، وأمسيات شعرية، ودراسات نقدية تتناول الشعر والقصة والرواية، إلى جانب افتتاح معرض كبير للفنون التشكيلية، وتنظيم زيارات سياحية للمشاركين للتعرف على أبرز المعالم الأثرية والسياحية والثقافية بمدينة الإسكندرية.

ويتضمن برنامج المهرجان - كذلك - مسابقة مخصصة لشباب الشعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، بهدف اكتشاف المواهب الأدبية الجديدة وتشجيعها وإتاحة الفرصة أمامها للتفاعل مع الأجيال الأدبية المختلفة، فيما أكدت إدارة المهرجان حرصها على دقة اختيار القامات الأدبية والثقافية المشاركة، بما يثري الفعاليات ويعزز قيم الحوار والتبادل الثقافي، مشيرة إلى أن مصر تظل منفتحة على استضافة المثقفين والمبدعين العرب ودعم كل المبادرات الجادة في مجالات الأدب والشعر والفنون.

تأتي مشاركة سلطنة عُمان في فعاليات المهرجان، تأكيداً لحرصها على دعم الحراك الثقافي العربي وتعزيز جسور التواصل والتفاعل بين المثقفين والمبدعين في الدول العربية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الثقافة والأدب في ترسيخ الهوية العربية المشتركة وصون الموروث الحضاري. وتعكس هذه المشاركة اهتمام السلطنة بالحضور الفاعل في المحافل الثقافية العربية، ودعم المبادرات التي تسهم في إثراء المشهد الأدبي والفني، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي بين الشعوب العربية.

وتكتسب المشاركة العُمانية أهمية خاصة في هذه الدورة التي تحمل اسم الخليل بن أحمد الفراهيدي، أحد أبرز أعلام اللغة العربية، والذي تعود أصوله إلى سلطنة عُمان، بما يمنح الحضور العُماني بُعداً ثقافياً وحضارياً مميزاً، ويجسد اعتزاز السلطنة بإسهامات أعلامها في بناء الحضارة العربية والإسلامية وخدمة اللغة العربية. كما تمثل هذه المناسبة فرصة للتعريف بالإرث الثقافي العُماني وإسهامات علمائه وأدبائه، وتعزيز الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع سلطنة عُمان بمصر ومختلف الدول العربية.