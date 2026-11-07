حاتم فهمي: عمرو دياب أسطورة وقدوة ويمتلك قدرة كبيرة على التنوع

تحدث الفنان حاتم فهمي عن النجم عمرو دياب، مشيدًا بتنوعه الموسيقي وقدرته على النجاح في مختلف الألوان الغنائية، مؤكدًا أنه يمثل قدوة للعديد من المطربين الذين يتعلمون من تجربته الفنية الممتدة.

وقال حاتم فهمي، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «عمرو دياب أسطورة بنتعلم منه، ونجاحه هو إنه أي أغنية بيقدمها بينجح فيها».

وأوضح حاتم فهمي أن عمرو دياب يمتلك قدرة كبيرة على تقديم ألوان موسيقية متنوعة، سواء الأغاني الدرامية أو الراقصة بإيقاع المقسوم أو الأغاني الرومانسية، مستشهدًا بعدد من أشهر أغانيه.

وأضاف: «هو بينجح في الدراما جدًا، وله أغاني رقص في المقسوم زي أغنية ده لو اتساب، وأغنية تملي معاك في الرومانسية».

واختتم حاتم فهمي حديثه بالتأكيد على أن عمرو دياب يمثل قدوة له ولغيره من المطربين، مشيرًا إلى أن الفنان المتميز هو الذي يستطيع تقديم مختلف الألوان الغنائية والنجاح فيها، قائلًا: «عمرو دياب قدوة لينا، والشاطر بيكون جوكر بينجح في كله».