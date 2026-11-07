أقل سعر بيع للدولار 53.87 جنيه.. خريطة أسعار العملة في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا بين البنوك العاملة في السوق المصرفية خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، مع استمرار تراجعه على مدار الأسبوع، ليسجل أقل سعر للبيع 53.87 جنيه، مقابل أعلى سعر شراء بلغ 54.67 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت أسعار الدولار في البنوك وفق آخر التحديثات كالتالي:

أبوظبي الإسلامي: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

قناة السويس: 53.90 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع.

الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي: 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

نكست والمصري الخليجي وSAIB والعربي الأفريقي والمصرف المتحد وفيصل وHSBC: 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

الأهلي الكويتي: 53.85 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

البركة وبيت التمويل الكويتي وQNB وكريدي أجريكول: 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

الكويت الوطني وأبوظبي الأول: 53.83 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.

أبوظبي التجاري والتجاري الدولي: 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

التعمير والإسكان والإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميًا في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

تراجع الدولار 3.3% خلال أسبوع

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 1.85 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بنسبة 3.3%، في مؤشر على استمرار تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة.