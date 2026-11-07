تخفيضات تصل لـ30%.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرضًا شاملًا للسلع بطور سيناء

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، معرضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة طور سيناء، تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع المحافظة، وذلك تحت رعايته، بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%، لمدة شهر، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، ومدير عام مديرية التموين، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، الذي يضم مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، تشمل اللحوم والخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب الملابس والأحذية، فضلًا عن السلع الأساسية التي توفرها الشركة العامة لتجارة الجملة، بما يتيح للمواطنين الحصول على مختلف احتياجاتهم من مكان واحد، ويوفر خيارات متنوعة تلبي متطلبات الأسر.

وتتراوح نسب التخفيضات على المعروضات بين 20 و30%، بما يسهم في توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع استمرار المعرض لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأسر للاستفادة من المعرض.

ويأتي افتتاح المعرض في إطار جهود محافظة جنوب سيناء للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التجارية المخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتتكامل هذه الخطوة مع خطة المحافظة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ورؤساء المدن، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتوسيع نطاق الاستفادة من التخفيضات بمختلف مدن المحافظة.