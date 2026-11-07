استعدادا للأمطار.. شفاطات عملاقة ومعدات حديثة في شوارع القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة، وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لازالتها على الفور.

محافظ القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث ازمات ، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ خطة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ بشوارع العاصمة لمواجهة أي تجمع مياه فى أي موقع بالتنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى ، وشركة مياه القاهرة ، وهيئة النظافة ، والحماية المدنية ، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها .