وفد علمي إيطالي رفيع المستوى يزور متحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية وفدًا علميًا رفيع المستوى من مؤسسة «يوراك» البحثية (Eurac Research)، ومقرها مدينة بولزانو بإيطاليا، برئاسة البروفيسور Roland Psenner، رئيس المؤسسة، وبمشاركة الدكتور Stephan Ortner، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ونخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، وذلك لبحث سبل التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات الآثار والأنثروبولوجيا الحيوية والترميم والحفظ والتحاليل العلمية.

المتحف القومي للحضارة المصرية

وكان في استقبال الوفد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث عُقد لقاء تناول التعريف بالمؤسسة ومعاهدها البحثية، ومناقشة فرص تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة شملت قاعات العرض المختلفة بالمتحف، تعرف خلالها الزوار على سيناريو العرض المتحفي ومجموعاته الأثرية المتنوعة، ولا سيما قاعة المومياوات الملكية، وأساليب العرض والتفسير المتحفي المتبعة في تقديم التراث المصري القديم للجمهور وفقًا لأحدث المعايير المتحفية.

كما زار الوفد معامل الترميم والصيانة، واطلع على تخصصاتها المختلفة، التي تشمل ترميم الآثار العضوية وغير العضوية، والأخشاب والمنسوجات والمومياوات، فضلًا عن أعمال الفحص والتوثيق والحفظ الوقائي والعلاجي، والأجهزة والتقنيات المستخدمة في تشخيص مظاهر التلف ووضع خطط الترميم والصيانة المناسبة.

وشملت الجولة أيضًا المعامل العلمية والبحثية، حيث استمع الوفد إلى شرح حول الدراسات التي تُجرى بها، والتقنيات المستخدمة في تحليل المواد الأثرية وتحديد خصائصها ومكوناتها، ودورها في دراسة تاريخ الإنسان القديم وأنماط حياته وصحته.

واختُتمت الزيارة بعقد جلسات نقاشية ومحاضرات علمية متخصصة بمشاركة باحثين وخبراء من الجانبين، استُهلت بكلمة للدكتور الطيب عباس، رحب خلالها بالوفد، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية وتبادل المعرفة والخبرات، وتوظيف التطور العلمي والتكنولوجي في تطوير منظومة البحث العلمي بالمتحف.

من جانبه، أعرب البروفيسور Roland Psenner، رئيس مؤسسة «يوراك»، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالإمكانات المتحفية والعلمية والبحثية التي اطلع عليها خلال الزيارة، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية المتخصصة في مجالات البحث العلمي والحفاظ على التراث الإنساني.

وشهدت الفعاليات تقديم عرض مشترك لكل من الدكتور بدوي إسماعيل استشاري المعامل والأعمال التخصصية بالمتحف، والدكتور يحيى جاد، المشرف العلمي على معمل الجينوم القديم بالمتحف، والدكتور Albert Zink، مدير معهد الأنثروبولوجيا، والدكتور Frank Maixner، مدير معهد دراسات المومياوات بمؤسسة «يوراك»، تناولت مجالات الاهتمام البحثي المشترك وآليات تبادل الخبرات.

وتضمنت الفعاليات ثلاث جلسات علمية متخصصة، تناولت أحدث الأبحاث والتطبيقات العلمية في مجالات علم الآثار الحيوية، وتكنولوجيا الترميم والحفظ، وعلم الوراثة القديم والميتاجينوميات.

وتناولت الجلسة الأولى، الخاصة بعلم الآثار الحيوية، الأبحاث المتعلقة بدراسة بقايا الإنسان المصري القديم، حيث استعرضت Alice Paladin الأبحاث الأثرية الحيوية التي تُجرى داخل معامل الأنثروبولوجيا، فيما تناول الدكتور مينا مجدي تقنيات التحنيط القديم وتطبيقات التعلم الآلي في دراستها. كما استعرض الباحث الكيميائي مصطفى حافظ دور تحليل النظائر المستقرة في التعرف على الأنماط الغذائية والبيئية للمجتمعات القديمة، وقدم الدكتور طه إسماعيل عرضًا حول إمكانات البحث الأثري الحيوي ودراسة البقايا البشرية بالمتحف.

وركزت الجلسة الثانية، حول تكنولوجيا الترميم والحفظ، على الأساليب العلمية الحديثة لصيانة الآثار والبقايا البشرية، حيث تناول Marco Samadelli أسس الحفظ الوقائي للبقايا البشرية والمعايير العلمية المرتبطة بها، واستعرض الأستاذ محمد عبد الشافي، مدير قسم الترميم والصيانة، إمكانات مركز الترميم بالمتحف ومعامله المتخصصة. كما قدمت إسلام توكال عرضًا حول الأساليب العلمية لترميم وصيانة التوابيت الخشبية، فيما تناولت الأستاذة إيمان إبراهيم تقنيات ترميم المومياوات وصيانتها والتحديات العلمية والفنية المرتبطة بالحفاظ عليها.

أما الجلسة الثالثة، التي خُصصت لعلم الوراثة القديم والميتاجينوميات، فتناولت أحدث تقنيات تحليل الحمض النووي القديم والدراسات الجينية والجزيئية للبقايا البشرية الأثرية، حيث استعرضت Valentina Coia وChristina Wurst، من مؤسسة «يوراك»، مجالات البحث وتحليل العينات البشرية، وقدم الدكتور يحيى جاد عرضًا حول أنشطة معامل الحمض النووي القديم بالمتحف.

كما تناول الدكتور محمد صلاح سرحان إعادة بناء أنماط الحياة القديمة من خلال دراسة الميكروبات المعوية والبقايا الغذائية، واستعرض الدكتور Frank Maixner الأدلة الجينية على انتشار الطاعون الدبلي في مصر خلال عصر الدولة الحديثة، فيما تناولت الدكتورة رباب خيرات، من المركز القومي للبحوث، والأستاذة سماح مهدي تطبيقات التحليل الميتاجينومي والمعلوماتية الحيوية في دراسة بقايا الإنسان المصري القديم.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المتحف القومي للحضارة المصرية لتعزيز دوره مركزًا علميًا وثقافيًا وبحثيًا، وتوسيع شراكاته مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تطوير القدرات البحثية والفنية ودعم الدراسات العلمية المعنية بصون التراث الإنساني.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «يوراك» (Eurac Research)، التي تأسست عام 1992 بمدينة بولزانو الإيطالية، تُعد من المؤسسات البحثية المستقلة متعددة التخصصات، وتضم أكثر من 750 باحثًا ومتخصصًا يعملون في 27 مختبرًا ومنشأة بحثية. ويُعد معهد دراسات المومياوات التابع لها، الذي تأسس عام 2007، أحد المراكز الدولية المتخصصة في دراسة المومياوات والبقايا البشرية الأثرية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة.