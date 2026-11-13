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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق المرحلة الأخيرة ببطولة الجمهورية للشراع بالإسماعيلية

انطلاق المرحلة الأخيرة ببطولة الجمهورية للشراع بالإسماعيلية
انطلاق المرحلة الأخيرة ببطولة الجمهورية للشراع بالإسماعيلية
عمرو مصطفى

انطلقت منافسات المرحلة الأخيرة، ببطولة الجمهورية للشراع للموسم الحالي والتي تقام بنادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر الجاري.

انطلاق المرحلة الأخيرة ببطولة الجمهورية للشراع بالإسماعيلية

 

وتشهد المرحلة الأخيرة بالبطولة منافسات في طرازات ilca 6، ilca7 وطراز Optimist.

ويشارك في فعاليات البطولة 3 هيئات وهي، نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ونادي يخت إسكندرية ونادي يخت القاهرة.

من جانبه أكد المهندس أحمد حبش رئيس الاتحاد المصري للشراع أن البطولة تشهد مشاركة مميزة من لاعبي الأندية والهيئات الثلاثة، مشيرًا إلى أن تنظيم المرحلة الأخيرة بالإسماعيلية يأتي في إطار حرص الاتحاد على إقامة منافسات قوية تتيح للاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات الفنية.

وأضاف حبش أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأجواء المناسبة لإقامة البطولة، من خلال تجهيز مناطق السباقات وتوفير المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان خروج المنافسات بالشكل اللائق.

وأوضح أن بطولة الجمهورية تمثل محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين ومتابعة تطورهم الفني، خاصة في ظل المنافسة بين مختلف الأندية، مؤكدًا استمرار الاتحاد في دعم مسابقات الموسم وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف العناصر الواعدة القادرة على تمثيل مصر في البطولات الدولية.

بطولة الجمهورية نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية هيئة قناة السويس نادي يخت إسكندرية أحمد حبش أحمد حبش رئيس الاتحاد المصري للشراع

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