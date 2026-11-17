كشفت الفنانة العراقية سامية رحماني، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، عن تفاصيل تجربتها الفنية في فيلم «البصير»، الذي شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العربية والدولية، ومؤكدة أن الفيلم يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، لما حملته التجربة من تحديات على مستوى الأداء وتجسيد الشخصية.

وتحدثت سامية رحماني عن طبيعة الشخصية التي تقدمها في الفيلم، موضحة أن الأحداث تدور حول ملاح كفيف يعيش في أهوار جنوب العراق، وتتغير حياته عندما تظهر أمامه امرأة غامضة، يعتقد المحيطون به أنها جنية، بينما يقع هو في حبها، ولا يصدق الآخرون أنها امرأة حقيقية، لتظل طبيعتها محل تساؤل بين الحقيقة والخيال.

وأوضحت رحماني أن أكثر ما جذبها إلى الشخصية هو طبيعتها المركبة والغموض الذي يحيط بها، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر كان يتمثل في الحفاظ على حالة من التوازن في الأداء، بحيث لا تقدم للمشاهد دليلاً قاطعاً يؤكد ما إذا كانت الشخصية امرأة من البشر أم كائناً أسطورياً، وهو الخط الدرامي الذي حرص عليه مخرج ومؤلف العمل

وأضافت أن التعامل مع هذه المساحة المفتوحة في الشخصية لم يكن أمراً سهلاً، لكنه منحها فرصة لخوض تجربة تمثيلية مختلفة، خاصة أن المطلوب منها كان تقديم شخصية تحتمل أكثر من تفسير، وتترك للمشاهد حرية اكتشاف حقيقتها وفقاً لرؤيته الخاصة، مؤكدة أن هذا التحدي كان صعباً وممتعاً في الوقت نفسه.

وعن مدى قرب الشخصية من طبيعتها الحقيقية، قالت سامية رحماني إن كل ممثل يترك بالضرورة جزءاً من روحه وتفاصيل شخصيته داخل الأدوار التي يقدمها، لكنها شددت على أن شخصية «البصير» بعيدة عنها في كثير من جوانبها، سواء من حيث طبيعتها المرتبطة بأجواء الأهوار أو احتمالية كونها شخصية أسطورية، وهو ما تطلب منها العمل على تفاصيل مختلفة وتركيبة خاصة في الأداء.

سامية رحماني: سعيدة بمشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعربت رحماني عن فخرها بالتواجد في هذا الحدث السينمائي العريق، مؤكدة أن المهرجان يمتلك تاريخاً ومكانة كبيرة، وأن لقاء الجمهور العربي والاستماع إلى آرائه ومناقشة الفيلم معه يمثلان تجربة استثنائية بالنسبة لها.

وأضافت أن مشاهدة الجمهور للفيلم ومتابعة ردود أفعالهم بشكل مباشر تمنحها شعوراً مختلفاً، خاصة عندما تتاح لها فرصة التحدث معهم بعد العرض ومعرفة انطباعاتهم حول الأحداث والشخصيات، معتبرة أن التواصل المباشر مع الجمهور من أجمل جوانب المشاركة في المهرجانات السينمائية.

كيف تحافظ سامية رحماني على جمالها؟

كما تحدثت سامية عن اهتمامها بالحفاظ على جمالها وصحتها، مشيرة إلى أنها تحاول دائماً الاهتمام بنفسها من الناحيتين الجسدية والنفسية، موضحة أن الحالة النفسية والصحية للممثل تلعب دوراً مهماً في قدرته على الاستعداد للأدوار المختلفة والدخول في عوالم الشخصيات التي يجسدها.

وأكدت أنها مع مرور الوقت أصبحت أكثر وعياً بأهمية العناية بالنفس، والقدرة على استعادة النشاط والتوازن الجسدي والنفسي، وهو ما يساعدها على مواصلة العمل وتقديم شخصيات متنوعة، خاصة أن مهنة التمثيل تتطلب استعداداً دائماً للتغيير والانتقال من تجربة إلى أخرى.

كواليس «البصير» وردود فعل الجمهور

وعن كواليس الفيلم وأجواء الاحتفال بعرضه في المهرجان، وصفت سامية رحماني التجربة بأنها مليئة بالمشاعر الجميلة، موضحة أن ظهور فريق العمل معاً على السجادة الحمراء كان لحظة مميزة، خصوصاً بعد سنوات من التصوير والانتظار حتى يرى الفيلم النور ويصل إلى الجمهور.

وأضافت أن اجتماع فريق العمل والاحتفال بالفيلم وسط اهتمام الجمهور كان أمراً مؤثراً بالنسبة لها، مشيرة إلى أن ردود الفعل التي تلقتها عقب العرض جاءت إيجابية وأسعدت جميع صناع الفيلم، وهو ما منحهم شعوراً بالفخر والسعادة بعد سنوات من العمل والتحضير.

سامية رحماني تكشف عن أحدث أعمالها الفنية

وعن جديدها الفني خلال الفترة المقبلة، كشفت سامية رحماني عن استعدادها للمشاركة في مسلسل خليجي يحمل اسم «شوارع العرب»، موضحة أنها ستظهر من خلاله بشخصية مختلفة هذه المرة، في خطوة جديدة تسعى من خلالها إلى تقديم أدوار متنوعة والابتعاد عن تكرار نفسها فنياً.

واختتمت سامية رحماني حديثها بالتعبير عن سعادتها بتجربتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، متمنية استمرار النجاح للفيلم ووصوله إلى أكبر عدد من الجمهور، وأن تحظى أعمالها المقبلة بالتفاعل نفسه.