نفذت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، جولة مرورية مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز أبو المطامير، برفقة لجنة من العلاج الحر بالمديرية ولجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو المطامير.

تشميع منشآت طبية خلال حملة مفاجئة لعدم الترخيص ورصد مخالفات جسيمة بالبحيرة

واستهدفت الجولة متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق القانون وتنفيذ الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة، حيث أسفر المرور عن ضبط منشآت طبية تعمل بدون ترخيص وأخرى بها مخالفات جسيمة، ليتم اتخاذ قرار التشميع الفوري لبعضها وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

​ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القطاع الخاص، والتأكد من استيفاء تراخيص التشغيل والتعليمات المنظمة للعمل، مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.