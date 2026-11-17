التقى السيد الاستاذ عمار منصور محمد رئيس مركز ومدينة بلاط الوادي الجديد والمهندس عبد الحكم جبالى

عضو مجلس الشيوخ، لبحث عدد من القضايا والملفات الخدمية التي تهم المواطنين بمختلف مناطق وقرى المركز.

وتناول اللقاء مناقشة أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه بعض القطاعات الخدمية، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، وبحث سبل تذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، بما يدعم جهود التنمية ويساعد على الاستجابة لمطالب واحتياجات الأهالي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على تكامل الجهود وتوحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على مستوى الخدمات والحياة اليومية للمواطنين.

التعاون والتنسيق المستمر.. خطوات مهمة نحو خدمات أفضل وتنمية مستدامة لأهالي مركز بلاط.