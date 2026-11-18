استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفدًا من بنك الاستثمار القومي، برئاسة حنان فوزي السيد، مدير عام مشروعات الصناعات الأساسية بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بالبنك، وذلك في إطار برنامج المتابعات الميدانية الذي ينفذه البنك لمتابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2026/2027، والممولة من مقاطع التمويل الذاتي، والوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز.

جاء اللقاء بحضور الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، و دعاء حسين، القائمة بعمل أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، حسن حسانين، مدير إدارة الموازنة.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على المتابعة المستمرة لمشروعاتها الإنشائية والتطويرية، وتوفير سبل الدعم اللازمة لتسريع معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الجامعية، ويدعم قدرة الجامعة على التوسع في تقديم خدماتها التعليمية والطبية والبحثية.

وتشمل المشروعات التي تناولتها المتابعة إنشاء مبنى امتداد مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، ومبنى مركز البحوث الطبية التجريبية بكلية الطب، والمرحلة الأولى من المركز التعليمي الطبي بكلية الطب، إلى جانب إنشاء مبنى جديد امتدادًا للمبنى الرئيسي لمركز الأورام بمدينة المنصورة، ومبنى G للمعامل المركزية والمدرجات الطلابية بامتداد كلية الزراعة، ومبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسة.

وعقب اللقاء، رافق الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، وفد بنك الاستثمار القومي خلال جولة ميدانية شملت جميع المشروعات المدرجة ضمن خطة المتابعة، حيث تفقد الوفد مواقع تنفيذ المشروعات، واطلع على الموقف التنفيذي لكل مشروع ومراحل العمل به، للوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور شريف البدوي أن المتابعة الميدانية تتيح الوقوف على طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف المشروعات، ومتابعة الجوانب الفنية والهندسية المرتبطة بها، بما يدعم التكامل بين مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ، ويضمن توافق الأعمال مع الاحتياجات الفعلية للجامعة ومتطلبات التوسع في منشآتها التعليمية والطبية والبحثية.

وأشار سعد عبد الوهاب إلى أهمية المتابعة المشتركة مع بنك الاستثمار القومي في مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات، وتحديد متطلبات استكمالها، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الجامعة المعنية، بما يضمن كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة للمشروعات، ودعم انتظام تنفيذها وفقًا للخطط المعتمدة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص جامعة المنصورة على تطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءة منشآتها التعليمية والطبية والبحثية، ومواصلة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية بما يواكب خطط التطوير والتوسع، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمرضى والمجتمع الجامعي.