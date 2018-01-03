34 لاعبا ولاعبة من مصر و9 دول يشاركون فى التنس الارضي بالأولمبياد الخاص بـ"أبوظبى".. صور

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى فى بيان صحفى لها أصدرته من مقرها الرئيسى بالقاهرة أن اعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين فى رياضة التنس الأرضى التى تشهدها الالعاب الاقليمية التاسعة والتى ستقام فى الفترة من 17 وحتى 22 مارس 2018 بالعاصمة الإماراتية أبوظبى تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى عن مشاركة 34 لاعبا ولاعبه من 10 دول يشاركون فى رياضة التنس الأرضى.



وتشهد الالعاب الاقليمية التاسعه مشاركة 33 دولة، 18 دولة من المنطقة، بالاضافة الى مشاركة 15 دولة اوربية واسيوية وافريقية تشارك ولأول مرة فى الالعاب الاقليمية على اعتبار أنها العابا تجريبية للالعاب العالمية الصيفية ابو ظبى 2019، و تشهد الالعاب الاقليمية 16 رياضة من بينهم التنس الارضى وتشارك فيها 10 دول هى الاردن ، الامارات، مصر ، العراق ،المغرب ، عمان ، سوريا ، تونس ، بالاضافة الى استراليا، وموناكو.



وخلال البيان أشاد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئسيى الاقليمي للاولمبياد الخاص بالزيادة المطردة فى اعداد المشاركين فى الالعاب الاقليمية ، والتى تحمل خصوصية خاصة هذه المرة على اعتبار انها العابا تجريبية للالعاب العالمية الصيفية 2019 ، وفرصة جيدة لكى تكون افضل استعدادا لجميع مكونات الالعاب منظمين وحكام ولجنه عليا منظمه ، ولكى تخرج الالعاب العالمية والتى تقام لأول فى الشرق لأول وافريقيا فى أبهى وأجمل صورها ، على اعتبار ان ابو ظبى سوف تكون محطه انظار للعالم فى تلك الفترة.



واعلنت اللجنه الفنية للرئاسة الاقليمية والتى تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات ود. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات اعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين فى رياضة التنس الارضى التى تشهدها الالعاب.



وتشارك مصر بلاعبين ولاعبتين ،والعراق بلاعبين ولاعبتين،الاردن بلاعبين ،والمغرب تشارك بلاعبين ، وعمان تشارك بلاعبين ولاعبتين ،وسوريا تشارك بلاعبين ولاعبتين ،و تونس تشارك بلاعب ولاعبة،بينما تشارك الامارات بلاعبين ولاعبتين ومن الدول الاجنبية استراليا وموناكو كل دولة بلاعبين ولاعبتين.



تم اعتماد التنس الأرضي كرياضة رسمية عام 1987، وتمنح اللاعبين فرصة تعلم واكتساب مجموعة متنوعة من المهارات وبالإضافة إلى مسابقات الفردي والزوجي التقليدية ، ويوفر الأولمبياد الخاص أيضا مسابقة المهارات الفردية التي تسمح للاعبين بالتدريب والتسابق في مهارات التنس الأساسية والتي تشمل : ضرب الكرة بالمضرب بصورة ارتدادية ، ضرب الكرة لأعلى ، ضرب الكرة بوجه المضرب ، ضرب الكرة بظاهر المضرب ، ضربات الإرسال ، وضرب الكرة أثناء التحرك.



ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الذين يمارسون رياضة التنس الأرضي حاليا 3945 لاعبا يمثلون 65 برنامجا حول العالم.