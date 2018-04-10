في عيد ميلادها.. صبا مبارك تكشف لـ«صدى البلد» موقفها من الزواج

تحتفل الفنانة الأردنية صبا مبارك اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلادها، فهي من مواليد 10 أبريل 1976، وقد ولدت في علجون بالأردن ودرست المسرح وشاركت في بطولة العديد من المسلسلات العربية الناجحة.



صبا مبارك لم يسبق لها الزواج سوى مرة واحدة من المخرج شوقي الماجري، ولكنها انفصلت عنه بعدما أنجبت منه ولدا اطلقت عليه اسم "عمار".



وعن موقفها من الزواج مرة أخرى تقول: "لا أمانع وفي نفس الوقت لا أخطط، لأن كل شيء في النهاية قسمة ونصيب، وعلى العموم أنا أتمنى الارتباط برجل صريح لأنني أكره الكذب".

