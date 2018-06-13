ننشر تفاصيل لقاء بن زايد بالرئيس اليمني

بعدما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور، في قصر الشاطئ.



وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون التنسيق المشترك بين البلدين، فضلا عن تناول تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.



وأكد ولي عهد أبوظبي أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أكثر قوة وتقدما وإنجازا في اليمن، في سبيل تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض.



ومن جانبه أشاد الرئيس اليمني بالدور الذي يلعبه تحالف دعم الشرعية ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة ودعم الشعب اليمني، مشيرا إلى جهودها ومشاريعها الإنسانية من أجل مساعدة الشعب اليمني.



وكان وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قد أعلن أن المهلة التي منحها التحالف العربي للأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله المعروفة إعلاميا بجماعة "الحوثي" الإرهابية المدعومة من إيران، قد انتهت بنهاية يوم أمس الثلاثاء.



وأضاف أن التواجد غير الشرعي للحوثيين في في الحديدة يطيل أمد الحرب، مؤكدا أن تحرير ميناء الحديدة سيرغم الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.