حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
أخبار التوك شو| تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس.. مفاجأة بشأن أسعار اللحوم.. انخفاض السيارات 25%

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية
كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عن تفاصيل التنظيم المالي لحركة حماس، وكيفية استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب مادية، موضحا أن أعضاء كتائب عز الدين القسام يتقاضون رواتب شهرية بالدولار الأمريكي بحسب الرتب العسكرية، مثل "ملازم" و"عقيد" و"عميد".

بـ 145 جنيه.. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار اللحوم في الأسواق
في تطور جديد يخص أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، كشف حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن أن أسعار اللحوم الحية تشهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الحالية.

صحة قنا ترد على شكاوى نقص الأدوية وغلق بعض العيادات بمستشفى أبو تشت
ردّ  الدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الصحة بقنا على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، عن مشاكل مستشفى أبو تشت، ونقص الأدوية والأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة للأشعة وأسرة رعاية مركزة؛ قائلا إن هناك “مرور مسائي ونهاري” على المستشفيات لتلبية حاجة المواطنين، مؤكدًا أن مستشفى أبو تشت سيتم تزويده بكافة الأطقم الطبية وتشغيل جميع العيادات، كما أن الأدوية متوفرة في صيدليات المستشفى، ردًا على شكاوى نقص الأدوية وغلق بعض العيادات.

مصطفى بكري ردا على عمرو موسى: عبد الناصر عاش رغم كل المعادين.. وسنحكي لأولادنا وأحفادنا عنه
ردّ الإعلامي مصطفى بكري على عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عقب هجومه على عبد الناصر، قائلا: «بين الحين والآخر يخرج علينا عمرو موسى مهاجماً الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واصفًا إياه بألفاظ غير دقيقة ومتناقضة مع التاريخ، عبد الناصر كان زعيمًا وطنياً ديمقراطيًا مخلصًا، ترك أثرًا خالدًا في مصر والعالم العربي والإفريقي».

برلماني: تحولنا من استيراد الزبيب للتصدير.. ونستهدف 20 ألف طن خلال 2025
قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب إن مصر كانت تعتمد على استيراد الزبيب من إيران وباكستان والهند والصين، مشيرًا إلى أرقام دقيقة: «إحنا في سنة 2021 مصر كانت بتستورد  12 ألف طن، وفي 2022 كنا نستورد أكثر من 5 آلاف طن، بتكلفة  36 مليون دولار للمزارع بتاع برا، دلوقتي وصلنا إننا سنة 2023 صدرنا 3 آلاف طن زبيب، وسنة 2024 صدرنا 9 آلاف طن، مستهدفين في 2025 نوصل من 15 إلى 20 ألف طن».

فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتتصاعد حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة، خرجت حركة "فتح" لتكشف أبعادًا سياسية خفية خلف إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب،حيث أكد المتحدث باسم الحركة أن نتنياهو لا يضع الأسرى الإسرائيليين ضمن أولوياته الإنسانية، بل يوظفهم كورقة تفاوضية لتعزيز مواقفه السياسية وتجنب مواجهة استحقاقات "اليوم التالي" للحرب.

بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي
قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك من اتهم المشروعات القومية وقال عنها إنها «هَجْص» وأساء لكل إنجازات الدولة التي حدثت بعد فوضى 2013، والمساجد والكنائس المعتدى عليها وأقسام الشرطة التي حُرقت، وفتنة داخلية، وقوى داخلية عُزِلَت عن الواقع.

الطماطم ليها كذا سعر.. شعبة الخضروات تكشف عن الأسباب
يتابع المواطن المصري يوميًا حركة أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، ولاحظ كثيرون مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، خاصة في بعض الأصناف الموسمية، إلى جانب تفاوت كبير في سعر الصنف الواحد من منطقة لأخرى، خاصة "الطماطم"، التي باتت تُباع في الأحياء الشعبية بسعر، وفي الأحياء الراقية بسعر آخر.

مصطفى وزيري: كل الآثار فوق وتحت الأرض أقل 40% من التراث المصري
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف الآثار الغارقة في منطقة أبو قير غرب جنوب الإسكندرية، موضحًا أن البقايا تشمل معبدًا غارقًا نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر والفَيضانات.

بعد انخفاض السيارات 25%.. شعبة السيارات توضح الأسباب
شهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر الأخيرة حالة من التراجع في الأسعار بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة. 

