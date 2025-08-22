قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي
ذكرى وفاة الشيخ المراغي.. عالم رباني أفنى حياته لخدمة الدين وتطوير الأزهر
استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشله في فرض عقوبات ضد إسرائيل
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى

نتنياهو
نتنياهو
في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتتصاعد حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة، خرجت حركة "فتح" لتكشف أبعادًا سياسية خفية خلف إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب،حيث أكد المتحدث باسم الحركة أن نتنياهو لا يضع الأسرى الإسرائيليين ضمن أولوياته الإنسانية، بل يوظفهم كورقة تفاوضية لتعزيز مواقفه السياسية وتجنب مواجهة استحقاقات "اليوم التالي" للحرب.

 نتنياهو يستخدم الحرب كأداة سياسية

قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن نتنياهو يواصل إدارة الحرب في غزة من منطلق سياسي بحت، وليس بهدف حماية أمن إسرائيل أو استعادة الأسرى.

 وأضاف:"نتنياهو يعلم أن إنهاء الحرب سيُلزمه بالدخول في مفاوضات جدّية حول مستقبل الدولة الفلسطينية، وربما حلول تتعلق بتقسيم الأرض والاعتراف بالحقوق الفلسطينية... وهو لا يريد ذلك".

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض أي وقف لإطلاق النار، لأنه يعتبر نهاية المعارك بداية لطرح ملفات سياسية لا يرغب في التعامل معها، وعلى رأسها "حل الدولتين"، وتسوية تنسجم مع الشرعية الدولية.

 الأسرى ورقة ضغط وليست أولوية إنسانية

في تصريحاته، لفت المتحدث باسم "فتح" إلى أن نتنياهو لا يتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني.
وقال:"هو لا يرى في الأسرى قضية إنسانية بل ورقة مساومة، يستخدمها فقط عندما تخدم خططه السياسية والعسكرية، وحتى إن اضطر للتضحية ببعضهم فلن يتردد، طالما أن ذلك يدعم بقاءه السياسي".

وأشار إلى أن نتنياهو يراهن على أن الضغوط العسكرية ستجبر حماس على تقديم تنازلات، وقد أعلن صراحة من قبل أنه يريد دفع الحركة للتفاوض "تحت النار"، وهو ما يؤكد غياب أي نية حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل عادل وشامل.

 مشروع "إسرائيل الكبرى" ومحاولات تصفية القضية

وأكد "دولة" أن اليمين الإسرائيلي الحاكم بقيادة نتنياهو يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، عبر التمسك بمشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي لا يعترف بوجود كيان فلسطيني مستقل، ويرى أن غزة يجب أن تبقى تحت الاحتلال، والضفة الغربية تحت السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

وقال:"كل هذا يعني أن استمرار الحرب يخدم أجندة نتنياهو السياسية، ويبعده مؤقتًا عن خطر المحاسبة الداخلية أو فتح ملفات الفساد التي تلاحقه، بينما يدفع الشعب الفلسطيني ثمنًا باهظًا لهذا التلاعب".

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

قديمة ولا جديدة.. حقيقة صورة شيرين وحسام حبيب داخل محل أثاث

قديمة ولا جديدة.. حقيقة صورة شيرين وحسام حبيب داخل محل أثاث

احمد الفيشاوي

الفيشاوي يطرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد سفاح التجمع

سعد لمجرد

سعد لمجرد ينتهى من البروفات استعدادا لحفله المرتقب بالساحل الشمالي

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد