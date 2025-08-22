بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك من اتهم المشروعات القومية وقال عنها إنها «هَجْص» وأساء لكل إنجازات الدولة التي حدثت بعد فوضى 2013، والمساجد والكنائس المعتدى عليها وأقسام الشرطة التي حُرقت، وفتنة داخلية، وقوى داخلية عُزِلَت عن الواقع.

واستعرض الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” مجموعة من التغريدات السابقة للكاتب عمر طاهر، الذي اتهم فيها الجيش بأسوأ الألفاظ، متابعا: “هذا إحراج للدولة التي كانت تعاني من مشروع الأخونة، والغول الذي كاد أن يدهس كل شيء.. نحن ضد كل من أساء للدولة المصرية”.

مؤسسات الدولة الوطنية

واختتم بكري قائلا: “أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أتى بمن أساء للنظام الذي أنقذ الوطن من مشروع الإخوان؛ ليقدم برنامجا عبر تلفزيون مصر، لدينا في التلفزيون المصري كوادر تبني مؤسسات وتستطيع التطوير، ولن نقبل أبدا تحت راية حرية الرأي التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية، ومحاولة إعادة إنتاج البعض خطر كبير، وأنا على يقين أن كثيرا من المصريين غاضبون من ممارسات بعض الأسماء التي لم تغير موقفها من الدولة ومؤسساتها”.